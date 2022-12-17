تستأنف البنوك الكورية الجنوبية بيع السندات مع تراجع حدة تقلبات السوق

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › تستأنف البنوك الكورية الجنوبية بيع السندات مع تراجع حدة تقلبات السوق

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ذكرت هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية أن البنوك ستستأنف بيع السندات "تدريجيا" بطريقة لا تضغط على السوق في ظل تراجع المخاوف من حدوث أزمة ائتمان في كوريا الجنوبية.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضخ السيولة النقدية في السوق لتهدئة المخاوف في أعقاب تخلف شركة الترفيه ليجولاند عن سداد قيمة السندات المستحقة عليها.

في الوقت نفسه حثت هيئة الرقابة المالية البنوك التجارية والمؤسسات التابعة للدولة بتقليل أو حتى توسيع المدى الزمني لبيع السندات بهدف خفض وتيرة ارتفاع تكاليف الاقتراض التي تتزايد سريعا.

وقالت الهيئة في بيان إن "المجتمع المصرفي سيستأنف تدريجيا بيع السندات بالمستويات التي لن تمثل عبئا على السوق، مع استمرار اتصالتها مع السلطات الرقابية المالية.

جاء قرار استئناف بيع السندات خلال اجتماع لمسؤولي هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي الكوري الجنوبي.

المصدر: بوابه الاهرام

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تستأنف البنوك الكورية الجنوبية بيع السندات مع تراجع حدة تقلبات السوق

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50769

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager