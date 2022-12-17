سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022



سعر الدولار سعر الدولار

شهد سعر الدولار، اليوم الأحد، استقرارًا في مستهل تعاملات البنوك، حيث سجل أقل سعر له في بنك قناة السويس، 24.60 جنيه للشراء.



وتقدم" بوابة الأهرام" سعر الدولار اليوم في بنك مصر - والبنك التجاري الدولي- وبنك الإسكندرية - وبنك المصرف المتحد، بنك أبو ظبي الإسلامي- بنك قناة السويس - والبنك الأهلي المصري.



سعر الدولار اليوم في البنوك

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 24.63 جنيه للشراء و24.71 جنيه للبيع.

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ولامس الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 24.67 جنيه للشراء و24.72 جنيه للبيع.ووصل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى نحو 24.69جنيه للشراء و24.72 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في مصرسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 24.61 جنيه للشراء و24.66 جنيه للبيع.وحقق سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 24.62 جنيه للشراء و24.72 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 24.65جنيه للشراء و24.72 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك الأهليسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 24.61 جنيه للشراء و24.66 جنيه للبيع.وحقق سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 24.60 جنيه للشراء و24.70 جنيه للبيع.