تختبر روسيا سفينة أبحاث بحرية جديدة

أعلنت وسائل إعلام روسية، أن الاختبارات جارية على سفينة أبحاث بحرية جديدة طوّرت لصالح سلاح البحرية في البلاد.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن "بدأت سفينة يفغيني غوريغليدجان الجديدة للأبحاث البحرية مرحلة أخرى من الاختبارات، هذه المرحلة من الاختبارات تجرى في بحر البلطيق".
وأضاف البيان، أنه "من المتوقع أن تستمر الاختبارات على السفينة حتى 20 ديسمبر الجاري، وخلالها سيتحقق الخبراء من قدرتها على الحركة والمناورة في المياه، وسيتأكدون من عمل المنظومات الموجودة فيها، وبعد انتهاء الاختبارات ستعود السفينة إلى مصنع يانتار الروسي لتحضيرها لمرحلة الاختبارات الحكومية".
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