يعلن تويتر عن إجراء جديد بشأن التغريدات

أعلنت منصة التغريدات الأمريكية "تويتر"، اليوم الأحد، عن أنها لن تقوم بعد الآن بتحديد نوع الهاتف الذكي الذي يتم نشر أي تغريدة منه.
وبالإجراء الجديد، لن تظهر أمام المستخدمين العبارة الشهيرة "تويتر لهاتف آيفون" أو "تويتر لهاتف أندرويد"، أو حتى "تويتر للويب"، في أي تغريدة منشورة.
وكان المدير الجديد لـ"تويتر"، الملياردير إيلون ماسك، قال الشهر الماضي إن الشركة "ستتوقف أخيرا عن إضافة الجهاز الذي تم نشر تغريدة عليه"، واصفا الوظيفة بأنها "مضيعة لمساحة الشاشة والحساب".
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