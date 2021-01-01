اقتران القمر وقلب العقرب..22 ديسمبر..

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قال رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، د.أشرف تادروس، إن السماء تشهد يوم 22 ديسمبر، اقتران القمر وقلب العقرب.



وأضاف: "يقترن القمر مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) وهو نجم عملاق أحمر تقدر كتلته بـ10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم في برج العقرب، يترائى هذا الاقتران قبل شروق الشمس في الـ 5:45 صباحا في ذلك اليوم إلى أن يختفيا من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس".



وأكد أن جميع مشاهدات الأحداث والظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس؛ حيث إن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين جدًا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

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وتابع: «يرجى الوضع في الاعتبار أن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية، تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء».