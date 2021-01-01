3 فواكه يمكن أن تساعدك على النوم ليلا في فصل الشتاء

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النوم أمر حيوي لصحتنا ورفاهيتنا، خاصة في فصل الشتاء عندما نكون عرضة للعديد من الأمراض الموسمية. على الرغم من ذلك، يُعتقد أن ثلث البالغين يجدون صعوبة في النوم مرة واحدة على الأقل في حياتهم.



شارك أحد الخبراء بعض الوجبات الخفيفة الصحية لتناولها قبل النوم والتي يمكن أن تساعدك على إغماض العين.



وبحسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية، أن الباحث راي سوبيرنو، أوصى بتناول الكرز اللاذع وفاكهة الكيوي والموز عند محاولة تحسين النوم.

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وقال، «الفاكهة يمكن أن تكون أداة ممتازة في إدارة قضايا الصحة العقلية والبدنية وقد تم توثيقها على نطاق واسع من قبل الباحثين والمهنيين الطبيين، وفي كثير من الحالات ثبت أن النظام الغذائي يقدم علاجات طبيعية رائعة للقضايا الصحية بما في ذلك النوم».الكرزوأوضح السيد سوبيرنو: «تم العثور على الكرز الحامض في الدراسات على فوائد عظيمة للنوم».وأضاف: «في إحدى الدراسات، تم اكتشاف أن تناول كوبين من عصير الكرز الحامض يوميًا أدى إلى القدرة على النوم بشكل أسرع، وزيادة وقت النوم بشكل عام، وتقليل الاستيقاظ بشكل ملحوظ. وبالتالي، فإن النتيجة هي زيادة كفاءة النوم بشكل عام. وتم الإبلاغ عن نفس التأثيرات في اختبارات أخرى أيضًا».قد تأتي الفوائد المذكورة في هذه الدراسات من حقيقة أن الكرز الحامض يحتوي على تركيزات أعلى من الميلاتونين، وهو هرمون ينظم إيقاع الساعة البيولوجية (العملية الداخلية الطبيعية التي تنظم دورة النوم والاستيقاظ) وتعزز النوم الصحي.يزيد عصير الكرز الحامض أيضًا من التوافر البيولوجي? للتربتوفان الذي وجد أنه يقلل الوقت المستغرق للنوم.وأضاف: «الإنزيمات الموجودة في الكرز تحافظ على التربتوفان في الجسم لفترة أطول، لذلك لا تنام بشكل أسرع فحسب، بل تبقى نائمًا لفترة أطول. وعند إضافة الفاكهة أو العصير إلى روتين وقت النوم، يُنصح بتناوله يوميًا في الصباح وقبل ساعة إلى ساعتين من موعد النوم للحصول على أفضل تأثير».ومع ذلك، فقد حذر: «من المهم ملاحظة أن عصير الكرز الحامض يمكن أن يحتوي على سكر مضاف، عندما يتم إدخال الكثير من السكر في نظام غذائي يمكن أن يكون ضارًا، لذلك يوصى بعدم اختيار خيارات سكر مضافة إذا كانت متوفرة».فاكهة الكيويقال سوبيرنو: «بالإضافة إلى قيمهم الصحية، قيل إن الكيوي يتمتع بصفات تحفز على النوم، مما يسمح لأولئك الذين يأكلونه قبل النوم بالنوم بشكل أسرع ولمدة أطول».لقد تم الافتراض بأن القدرة العالية لمضادات الأكسدة ومحتوى السيروتونين والفولات الموجودة في فاكهة الكيوي قد تساهم في فوائد النوم المرصودة لاستهلاك فاكهة الكيوي.?وتابع: "السيروتونين هو أحد المواد الكيميائية الرئيسية التي توجد بجرعات عالية في الكيوي. وهو منتج نهائي لعملية التمثيل الغذائي لـ L-tryptophan ، والذي يرتبط بنوم حركة العين السريعة (REM) والمستويات المنخفضة قد تسبب الأرق".يمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك أيضًا إلى أعراض الأرق والتعب، وبالتالي فإن مستويات حمض الفوليك في الكيوي يمكن أن تحسن نوعية النوم لأولئك الذين يعانون من ظروف النوم.كما تم اقتراح أن مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات الموجودة في الكيوي ، مثل فيتامين C والكاروتينات، قد تكون مسؤولة جزئيًا عن آثارها المعززة للنوم أيضًا.وأضاف: "يُظهر البحث في هذه الدراسة أنه عندما تم تناول الكيوي على مدى أربعة أسابيع، وجد أنه يحسن بداية النوم ومدته وكفاءته. على الرغم من أنه قد لوحظ أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حاليًا حول الكيوي ، فإن الدراسات الحالية تشير إلى أن تناول حبة كيوي قبل النوم بساعة واحدة قد يساعد الناس على النوم بشكل أسرع والبقاء نائمين لفترة أطول".موزوأضاف: "إلى جانب كونه مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم وفيتامين ب 6 والبروتين، فإن الموز معروف على نطاق واسع باحتوائه على الكثير من البوتاسيوم، وأن هرمونات السيروتونين والميلاتونين التي يتم إنتاجها نتيجة لهذه العناصر الغذائية هي المفتاح للنوم بشكل أسرع والبقاء نائمين لفترة أطول".وتابع سوبيرنو: "التربتوفان، حمض أميني مهم يمكن العثور عليه في الموز، ثبت أنه يحسن نوعية النوم. بما أن التريبتوفان لا يمكن أن ينتجه الجسم ، فإن تناول الموز يساعد على زيادة مستويات الأحماض الأمينية".يقول: "السيروتونين هو ناقل عصبي يعزز الاسترخاء عن طريق إبطاء الإشارات إلى الخلايا العصبية، ويساعد التربتوفان في إنتاج السيروتونين. الميلاتونين، هرمون يحث على النوم وينظم إيقاع الساعة البيولوجية لدينا ، والذي يُعرف غالبًا بدورة النوم والاستيقاظ، ينظمه السيروتونين".وأضاف: "يعتبر الموز أيضًا مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم، والذي يدعم الدورة اليومية الصحية، وهي الساعة الداخلية للجسم، حيث يؤثر المغنيسيوم أيضًا على منطقة ما تحت المهاد، وهي منطقة من الدماغ تنظم الغدة النخامية والغدة الكظرية، وتعزز هذه الغدد هرمونات التوتر عندما تكون مستويات المغنيسيوم منخفضة، ويمكن أن يكون الموز هو الغذاء المثالي لمساعدتك على الاسترخاء قبل النوم لأن التوتر والقلق مرتبطان في كثير من الأحيان بمشاكل النوم بما في ذلك الأرق".