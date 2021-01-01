

زيت خشب الصندل زيت خشب الصندل

يعد زيت خشب الصندل أحد أكثر الزيوت العطرية ، وقد كان مكونًا رئيسيًا في الطب الهندي القديم لعدة قرون.



يستخدم على نطاق واسع في الصحة والجمال والطقوس الهندية التقليدية ، هذا الزيت المطهر له رائحة ترابية معتدلة وغني بالمركبات الكيميائية التي تحدث بشكل طبيعي والتي تسمى sesquiterpenes والتي تساعد على تحسين صحتك ورفاهيتك.



ووفقا لما ذكره موقع "newsbytesapp"، فيما يلي خمس فوائد صحية لزيت خشب الصندل.

قد يعجبك أيضا...

يقلل التوتر والقلقتشتهر بخصائصها المهدئة والاسترخاء ، وتساعد الرائحة الخشبية الدافئة والمنعشة للزيت على تهدئة عقلك والحفاظ على مشاعرك تحت السيطرة.كما أنه يساعد في تقليل أعراض القلق والاكتئاب، ويمكنك فرك زيت خشب الصندل على كاحليك ومعصمك واستنشاقه مباشرة لتقليل القلق والتوتر، كما أنه يحسن نوعية نومك.جيد لبشرتكغني بخصائص مضادات الأكسدة ، زيت خشب الصندل يعزز صحة بشرتك ويجعلها صحية ومتوهجة، ويزيل الجذور الحرة من الجسم ويقلل من الأكسدة، كما أنه غني بالخصائص المضادة للالتهابات ، فهو يهدئ بشرتك ويقلل البثور وحب الشباب .هذا الزيت فعال أيضًا ضد الندبات والتجاعيد والخطوط الدقيقة والعيوب والبقع الداكنة ويحارب علامات الشيخوخة، كما أنه يحمي من تسمير البشرة.يعزز صحة أسنانكيساعد زيت خشب الصندل المليء بخصائص قابضة على منع نمو البكتيريا المسببة للتسوس في فمك ويعزز صحة أسنانك.كما يساعد على تنظيف فمك ، وعلاج نزيف اللثة ، وشفاء الجروح الطفيفة في فمك.كما يقوي هذا الزيت اللثة ويحسن الإفرازات في الجهاز الهضمي مما يساعد على زيادة إفراز اللعاب، ويساعد هذا الزيت العلاجي الخفيف أيضًا في علاج التهاب الغشاء المخاطي للفم.يساعد في السيطرة على ضغط الدميساعد العامل الخافض لضغط الدم الموجود في زيت خشب الصندل على التحكم في ضغط الدم الانقباضي وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وفقًا للبحث ، فإن نوعًا معينًا من حاصرات العقدة المهدئة بشكل معتدل أو العوامل الخافضة للضغط الموجودة في زيت خشب الصندل يساعد على خفض مستويات ضغط الدم لديك.يمكنك مزج زيت خشب الصندل الصالح للأكل في الحليب وشربه بانتظام لتنظيم ضغط الدم .لصحة شعركيساعد زيت خشب الصندل المليء بالخصائص المضادة للبكتيريا والالتهابات في علاج مشاكل الشعر مثل تساقط الشعر وقشرة الرأس ويجعله ناعمًا وناعمًا وصحيًا.تمنع الخصائص القابضة الموجودة فيه إنتاج الدهون الزائدة في فروة الرأس وتعالج الأطراف المتقصفة وتضيف لمعانًا إلى بشرتك، كما أنه يهدئ فروة رأسك ويعزز نمو الشعر مع إضافة الرطوبة واللمعان إلى خيوطك.