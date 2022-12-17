وزير الزراعة: الإفراج عن 145 ألف طن أعلاف بـ70 مليون دولار



وزير الزراعة وزير الزراعة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة.



وأضاف القصير، أنه خلال الأسبوع الماضي، تم الإفراج عن 145 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 70 مليون دولار.



وتابع أن الإفراج شمل 99 ألف طن من الذرة بحوالي 36 مليون دولار وحوالي 46 ألف طن من فول الصويا بقيمة 32 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 15 ديسمبر 2022) 1.255 مليون طن منها 825 ألف طن ذرة ، و430 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 632 مليون دولار.