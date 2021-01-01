ذكر مأثور عن النبي .. يجعلك من عتقاء النار



الدكتور مختار مرزوق الدكتور مختار مرزوق

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر عن بعض صيغ التوحيد المقبولة وصيغة نبوية شريفة تجعل الإنسان من عتقاء النار، خاصة والتي ينبغي أن يداوم عليها المسلم والمسلمة في الصباح والمساء كي يكتب من العتقاء الذين تحرم وجوههم على النار.



صيغة نبوية تجعلك من عتقاء النار

وقال مرزوق، إن هذه الصيغة النبوية في التوحيد من حافظ عليها أربعةً في الصباح وأربعةً في المساء اعتقه الله تعالى من النار، مضيفاً أن هذه الصيغة جاءت من حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله ? قال: مَن قال حين يُصبح أو يُمسي: اللهم إني أصبحتُ أُشهدك، وأُشهد حملةَ عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك، أنَّك أنت الله، لا إله إلا أنت، وأنَّ محمدًا عبدك ورسولك؛ أعتق اللهُ رُبْعَه من النار، فمَن قالها مرتين أعتق اللهُ نصفَه، ومَن قالها ثلاثًا أعتق اللهُ ثلاثةَ أرباعه، فإن قالها أربعًا أعتقه اللهُ من النار".



كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء أمور تسقط الذنوب وتستر العيوب منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: "من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر" .

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أذكار الصباح مكتوبة1- أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ:"اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. [آية الكرسى - البقرة 255]. من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسى ومن قالها حين يمسى أجير من الجن حتى يصبح.2- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم :"قُلْ هُوَ ?للَّهُ أَحَدٌ، ?للَّهُ ?لصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ? كُفُوًا أَحَدٌ?". من قالها حين يصبح وحين يمسى كفته من كل شىء (الإخلاص والمعوذتين).3- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم:"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ?لْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ ?لنَّفَّ?ثَ?تِ فِى ?لْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ".4- سورة الناس بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم :"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ?لنَّاسِ، مَلِكِ ?لنَّاسِ، إِلَ?هِ ?لنَّاسِ، مِن شَرِّ ?لْوَسْوَاسِ ?لْخَنَّاسِ، ?لَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ?لنَّاسِ، مِنَ ?لْجِنَّةِ وَ?لنَّاسِ".5- أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله ، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير ، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه ، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر ، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر.6- اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك ، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت ، أَعـوذُبِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ. من قالها موقنا بها حين يمسى ومات من ليلته دخل الجنة وكذلك حين يصبح.7- رَضيـتُ بِاللهِ رَبَّـاً وَبِالإسْلامِ ديـناً وَبِمُحَـمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّـاً. من قالها حين يصبح وحين يمسى كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.8- اللّهُـمَّ إِنِّـي أَصْبَـحْتُ أُشْـهِدُك ، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك ، وَمَلَائِكَتَكَ ، وَجَمـيعَ خَلْـقِك ، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك ، وَأَنَّ ُ مُحَمّـداً عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك.من قالها أعتقه الله من النار.