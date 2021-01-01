أسباب تجعلك لا تفوته .. دعاء قيام الليل



دعاء قيام الليل دعاء قيام الليل

لا شك أن استفهام هل دعاء قيام الليل يغير القدر ؟، إذا كان جوابه بنعم ، فإنه يعد طوق النجاة ووعليه يعلق الأمل والرجاء ، خاصة وأن الدعاء عامة هو من أفضل الطاعات والعبادات ، كما أن قيام الليل كذلك من أفضل العبادات ، ووقته من الأزمنة المباركة، ولعل هذا ما يطرح سؤال هل دعاء قيام الليل يغير القدر ؟.



هل دعاء قيام الليل يغير القدر

وردت إجابة استفهام دعاء قيام الليل يغير القدر ؟، فيما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الفجر ".



وجاء أنه توجد في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: "إن في الليل ساعة لا يوافقها مسلم يسأل خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة" رواه مسلم، كما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت، فيما رواه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ: "لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَدَعُهُ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ، أَوْ كَسِلَ، صَلَّى قَاعِدًا"، وعن خاتم الأنبياء والمرسلين أنه قال فيما أورده البخاري عن عبد الله بن عمرِو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ لِيّ رَسُولُ اللَّهِ "صلى الله عليه وسلم": "يَا عَبْدَ اللَّهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ".