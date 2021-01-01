رئيس الزمالك .. يتهم شوبير بختيار حكام مباريات الدوري



شوبير شوبير

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حقيقة الاتفاق مع رجل الأعمال "الأهلاوي" ياسين منصور، وذلك لحل للأزمة المالية بالقلعة البيضاء.



وقال مرتضى منصور عبر فيديو تم بثه بقناة الزمالك: "هناك أخبار متداولة، عن اتفاقي مع ياسين منصور، الحقيقة أن ياسين كان قد حصل على 8 محلات بسور النادي أثناء فترة ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق".



وأضاف: "قيمة إيجار المحل في ذات التوقيت كانت بمبلغ 1000 جنية فقط، ونجحت في الحصول على حكم باسترداد المحلات للنادي من جديد".



وواصل: "الزمالك حصل على مبلغ مالي من أحد بنوك الاستثمار العربي، وذلك نتيجة تجديد عقود تأجير المحلات".



وأكمل مرتضى: "الجميع بالنادي سوف يحصل على مستحقاته، كما أن الزمالك له مستحقات لدى الشركة الراعية تقدر ب20 مليون، سيتم الحصول عليها يوم الخميس المقبل، بالتالي لا توجد أزمة مالية، ورغم الحجز على أرصدة الزمالك إلا أن النادي مر من عنق الزجاجة".



وأكد مرتضى منصور أنه تحدث مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، بشأن إلغاء الفقرة التحكيمية بعد المباريات.



وزاد: "بالسؤال خول من يختار طاقم التحكيم، لم أجد إجابة، لأن مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام، متواجد خارج مصر، ومن يختار الحكام هو أحمد شوبير".



وأضاف: "في مباراة الأهلي وفيوتشر الأخيرة، سعد سمير مدافع فيوتشر قام بجذب لاعب الأهلي من قميصه لكي يحصل على ضربة جزاء، فيسخر الله محمد مجدي أفشة ليأخذ الكرة من علي معلول ويسددها فتضيع، فركلة الجزاء فرقت ما بين الحق والباطل".

