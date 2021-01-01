فيديو l بعد وفاته .. حكاية محمد الأمين ملياردير الإعلام



محمد الأمين محمد الأمين



الملياردير محمد الأمين، بدأ حياته بتوريد " قواعد التواليت" حتى وصل إلى قمة الإعلام وامتلك 14 قناة فضائية و3 صحف فكان الوحيد فى تاريخ الإعلام المصرى الذى أنشأ باقة فضائيات – CBC –



وبعدها أطلق صحيفة يومية وبعد ثورة 25 يناير أنشأ قناة CBC ثم تبعها بقناة ثانية CBC دراما ثم ثالثة CBC+ وفى سبتمبر 2011، اشترى 85 % من قناة النهار وقناة النهار دراما



واشترى مجموعة قناة مودرن (مودرن سبورت – مودرن كورة – مودرن حرية) ثم وكالة الأخبار العربية AUA من ورثة محمد الخرافي لينافس قناة إخبارية بتكلفة قناة الجزيرة القطرية التى تقف وراءها دولة كاملة

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الملياردير محمد الأمينبينما ينشئ محمد الأمين القناة بمفرده وبإمكانات تتجاوز إمكانات دولة قطر..!! ثم جريدتى الفجر واليوم السابعومن القنوات الإخبارية للرفاهية فدخل في مفاوضات لشراء مجموعة قنوات بانوراما التى تضم قناتين للدراما وقناتين للأفلام إحداهما للأفلام العربية وأخرى للأجنبية وأيضًا "موجة كوميدى"بداية رجل الأعمال كانت فى شركة مقاولات كبيرة – بنية تحتية ومرافق، تصنع قواعد التواليتات والحمامات وغيرها من المرافقوبعد فترة من العمل فى الكويت قرر العمل فى مصر من خلال شركة استصلاح زراعى حصل على موافقاتها من يوسف والى وزير الزراعة الأسبق في عهد مباركشركات محمد الأمينودائما ما كان الأمين يدخل فى شراكة مع رجال من نظام مبارك وأعضاء حزبه المنحل بعد ثورة يناير بالإضافة إلى البعض من الجبهة الأخرى من بينهم الكاتب الصحفي عادل حمودة والشيخ مظهر شاهين والإعلامي عبد الرحمن يوسفكثيرًا ما كان يدير الرجل صفقاته وشركاته وإعلامه بين مصر والكويتلم يكن الملياردير ممن يحاولون إخفاء ثروتهم التى قدرت وقتها بحوالى 3 مليارات ومساحات شاسعة من الأراضى وأسطول من السيارات وطائرة خاصةواليوم 18 ديسمبر 2022 أسدل الستار عن حياة رجل الأعمال والملياردير المصري محمد الأمين في مستشفى السلام الدولي متأثرا بمرضه والذي كان يقضي عقوبة في مركز وادي النطرون للإصلاح والتأهيل وتم نقله إلى مستشفى السلام منذ عدة أشهر