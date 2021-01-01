تفاصيل المشادة بين نائب دائرة حلوان وضابط شرطة .. بعد رفع الحصانة



نائب دائرة حلوان نائب دائرة حلوان

لا تزال أزمة النائب عيد حماد، بعد القبض على السائق الخاص به بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي، تلاحقه خصوصا بعد المشادة التي وقعت بين البرلماني وضابط الشرطة في كمين أمني بمنطقة 15 مايو بالقاهرة.



تفاصيل المشادة بين البرلماني وضابط شرطة بسبب سائقه

البداية كانت عندما ألقى رجال الشرطة القبض على سائق النائب عيد حماد أثناء ضبطه بحوزته مواد مخدرة في كمين أمني بمنطقة 15 مايو، الأمر الذي قابله البرلماني بالرفض وحاول التوسط لـ السائق حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده.



لكن طلب النائب عيد حماد قوبل بالرفض من قبل رجال الشرطة في الكمين، وحرروا محضر ضد السائق، رغم وساطة البرلماني الأمر الذي أغضبه بشدة، فوقعت مشادة كلامية بينه وبين أفراد الكمين.

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وتم تصعيد الأمر لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في تدخل النائب البرلماني في عمل رجال الشرطة وإقحام اسمه في الأمر، ومحاولته إنهاء الأمر دون إجراء قانوني، وصرف متهم مضبوط بحوزته مواد مخدرة.مجلس النواب يرفع الحصانة عن النائب عيد حمادمنذ عدة أيام قدم البرلماني اعتذارا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لـ وزير الداخلية والضباط المتواجدين في الكمين وقت الواقعة، عما بدر منه، وأكد أنه مستعد لتحمل المسؤولية والمحاسبة عن أي تصرف غير مقبول صدر منه تجاه ضباط وأفراد وزارة الداخلية.رفع الحصانة عن النائب عيد حمادبالتزامن من ذلك الأمر تباشر جهات التحقيق التحقيقات في الواقعة، وإيماء لما يجري من تحقيقات طلبت جهات التحقيق بالإذن من مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب عيد حماد، فوافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب رفع الحصانة عن النائب، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بناء على تقرير اللجنة التشريعية، الذي عرضه المستشار إبراهيم هنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.القبض على سائق النائب عيد حماديذكر أنه في يوم 29 من شهر نوفمبر الماضي، حرر كمين أمني بمنطقة 15 مايو، محضر شرطة للسائق الخاص لـ النائب عيد حماد، بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.