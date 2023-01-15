ألسن عين شمس .. تقرر فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث في كلية الألسن جامعة عين شمس فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لفصل الربيع 2023 في تخصصات: الأدب واللغويات والترجمة لبرامج الدبلوم وتأهيلي الدكتوراه.
وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس ، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل كلية الألسن جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث.
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