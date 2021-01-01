موعد انطلاق اجازة منتصف العام الدراسي بالجامعات



المجلس الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، عن تفاصيل الخطة الزمنية للفصلين الدراسي الأول والثاني مؤكدا أن مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول لن يحدث بها أي تغيير، وتسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي 2023-2022 بالجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.



حيث بدأت الدراسة يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، بينما تستمر الدراسة بـالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعاً تنتهي في 5 يناير 2023، وتبدا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 يوم 9 يناير 2023، وتستمر حتى يوم 26 يناير 2023.



txt‎المدير التنفيذي لمركز سميث للابتكار التكنولوجي بأمريكا يزور مقر معهد بحوث الإلكترونيات

txtبنسبة 57.1%.. قفزة كبيرة في النشر الدولي للبحوث العلمية خلال 2022

موعد اجازة منتصف العام الدراسي



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وأضاف المصدر لـ “صدى البلد” أنه تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.وفي سياق اخر كانت قد شهد التعليم العالي في مصر خلال عام 2022 طفرة كبيرة وكان أبرز الخطوات الهامة التي تم إتخاذها ، هو إنشاء الجامعات التكنولوجية التي تعد نقلة نوعية هامة في هذا المجال لذا اصبحت مصر تواكب الكثير من الدول من خلال هذه الجامعات ، التي اطلق عدد منها هذا العام بينما افتتحت بعضها خلال الأعوام الماضية ومازالت مستمرة في تطوير تخصصاتها.وعلى مدار عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية التي افتتحت هذا العام من بينها:- أسيوط الأهلية- المنصورة الأهلية- بني سويف الأهلية- حلوان الأهلية- الزقازيق الأهلية- بنها الأهلية- قناة السويس الأهلية- قنا الأهلية- المنوفية الأهلية- المنيا الأهلية- شرق بورسعيد الأهلية- الإسكندرية الأهلية