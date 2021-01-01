محافظ الإسكندرية يعلن مواعيد امتحانات نصف العام

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اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مواعيد امتحانات نصف العام 2023 في الاسكندرية لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية.



ووفقا للمواعيد المعتمدة اليوم ، تبدأ امتحانات نصف العام 2023 في الاسكندرية من 9 يناير وتنتهي في 25 يناير 2023 وفق الخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لهذا العام الدراسي



وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية تعليمات عاجلة لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، بالاستعداد التام لـ امتحانات نصف العام 2023 مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

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وشدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهئية المناخ الجيد لأداء امتحانات نصف العام 2023 ، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد، أن امتحانات نصف العام 2023 ستبدأ يوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023 امتحانات المرحلة الابتدائية (عام)، والمرحلة الإعدادية (عام_ مهني_ صم_ مكفوفين)، والصف الأول والثاني الثانوي العام، والمكفوفين، والصم، والتعليم الفني.تنبيهات عاجلة بشأن امتحانات نصف العام 2023ومن جانبها .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيهات عاجلة لواضعي امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدارسي الحالي 2022 / 2023حيث شددت وزارة التربية والتعليم على :الالتزام بمطابقة الامتحان للمواصفات العامة للأسئلةضرورة مراعاة ألا تخرج اسئلة الامتحان عن المنهج المقرر في الفصل الدراسي الاولضرورة أن تكون الاسئلة واضحة وخالية من الاخطاءضرورة أن تكون اسئلة الامتحان خالية من أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية أو عنصرية.ان تراعي اسئلة الامتحان مستويات جميع الطلابوكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم ، بشأن جدول امتحانات نصف العام 2023.حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماتها الصادرة لمديريات التربية والتعليم بشأن جدول امتحانات نصف العام 2023 ، على ضرورة مراعاة مواعيد أعياد المسيحيين عند وضع جدول امتحانات نصف العام 2023 .وبناء عليه ، أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه ليس مسموحا بعقد اي امتحانات يومي 7 و 8 يناير 2023 احتراما لعيد المسيحيين.وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتاح للمديريات التعليمية التي تريد بدء الامتحانات مبكرا أن تبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 من يوم 9 يناير 2023 .