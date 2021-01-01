نباتات طبيعية لعلاج السكري| اغليها واشربها



السكري السكري

تم استخدام أوراق النبات كأدوية تقليدية نباتية في علاج مرض السكري والوقاية منه، وذلك لأن الأدوية المشتقة من النباتات معروفة عمومًا بعدم وجود آثار جانبية لها أو تكون قليلة.



وتحتوي أوراق نباتية معينة على كميات عالية من المواد الكيميائية النباتية مثل مضادات الأكسدة حتى أكثر من ثمارها.



نباتات مفيدة لمرضى السكري

وفي هذا التقرير سنناقش أوراق النباتات المفيدة لمرضى السكري أو التي قد تساعد في الوقاية من هذه الحالة وعلاجها.

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1. أوراق العنبتعتبر العنب البري فاكهة ممتازة لمرضى السكري بسبب احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين. كما أن أوراق العنب غنية بمضادات الأكسدة مثل جليكوسيدات الفلافونول وحمض الكلوروجينيك التي قد تساعد في تحسين مستويات الجلوكوز في الجسم وتعزيز وظائف خلايا بيتا في البنكرياس.2. أوراق الغاروفقًا لدراسة، فإن استهلاك أوراق الغار حوالي 1-3 جرام يوميًا لمدة شهر ، قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب المرتبطة به، وذلك بسبب ارتفاع مضادات الأكسدة في الأوراق ، والجلوكوز ، وخفض الكوليسترول، تحتوي أوراق الغار أيضًا على مواد كيميائية نباتية مثل الفلافونويد والأوجينول واللينالول التي تساعد في مرض السكري.3. أوراق الجوافةتحدثت دراسة عن تأثيرات شاي أوراق الجوافة على خفض نسبة الجلوكوز في الدم بعد الأكل ، والتحسينات في مستويات الكوليسترول والجلوكوز. تقول أن أوراق الجوافة تستخدم بشكل شائع في الطب الشعبي بسبب خصائصها المضادة للأكسدة والكبد ومضادة لمرض السكري والالتهابات وصحة القلب، يمكن أن تكون أوراق الجوافة علاجًا آمنًا وفعالًا في الوقاية من مرض السكري وعلاجه.4. أوراق النيمتمتلك أوراق النيم أنشطة مضادة لمرض السكر ، ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ، كما تقول إحدى الدراسات، يمكن أن يساعد استهلاك هذه الورقة المرة والنفاذة في تحسين المستويات غير الطبيعية لجلوكوز الدم في الجسم ، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على مستوى الدهون والوقاية من المضاعفات الناجمة عن ارتفاع الجلوكوز.