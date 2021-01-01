الشيخ رمضان عبد المعز : هذا شرط محبة الله

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي إن محبة الله في اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وأضاف عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي " قُل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم"، مضيفا "ربنا إذا نظر نظرة رضا لأحد حتى لو كافر هيشرح صدره للإسلام، وحاله ينقلب 180 درجة".
وتابع: لا يوجد أعلى من محبة ربنا، من نال محبة الله فقد نال كل شيء، ومن لم ينل محبة الله لم ينل أي شيء، والمؤمنون هم الذين يتبعون الرسول حتى ينالوا محبة الخالق عز وجل".
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