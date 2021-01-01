إعلامي يكشف عن .. قرار جديد من إدارة النادي الأهلي ضد أفشة



أفشة أفشة

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن تفكير إدارة النادي الأهلي جديًا في السماح برحيل محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، على سبيل الإعارة، لنادي الباطن السعودي.



وأكد محمد فاروق، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البريمو" أن النادي الأهلي قام بتغريم أفشة عقب مخالفته تعليمات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، وتسديده لركلة الجزاء ضد فيوتشر، التي أهدرها بعدما جاءت في العارضة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في الدوري المصري.



وقال محمد فاروق : «ما فعله أفشة تصرف غريب، ولكن هذا يدل أنه متحمس ويرغب في العودة لمستواه بتسجيل هدف، ولكن ما حدث خطأ من أفشة».

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وأضاف لاعب الأهلي السابق: «كان يجب أن يعود أفشة لمدربه مارسيل كولر، لإخباره قبل تسديد الركلة، والالتزام بقراره سواء سمح له أو لا».إدارة الأهلي تفكر في السماح بإعارة أفشة للباطن السعوديوأكمل محمد فاروق : «إدارة الأهلي قررت تغريم أفشة، وقد يكون ذلك سبباً للسماح ببيعه أو إعارته خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل رغبة فريق الباطن السعودي، رغم وجود اختلافات مادية بين الإدارتين، لكن إدارة القلعة الحمراء بدأت في التفكير بإعارة أفشة».وكان نادي الباطن السعودي قد تقدم بعرض، لضم محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي ومنتخب مصر، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بداية من يناير المقبل في الميركاتو الشتوي.