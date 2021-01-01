إعلامي يكشف عن .. قرار جديد من إدارة النادي الأهلي ضد أفشة

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن تفكير إدارة النادي الأهلي جديًا في السماح برحيل محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، على سبيل الإعارة، لنادي الباطن السعودي.
وأكد محمد فاروق، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البريمو" أن النادي الأهلي قام بتغريم أفشة عقب مخالفته تعليمات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، وتسديده لركلة الجزاء ضد فيوتشر، التي أهدرها بعدما جاءت في العارضة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في الدوري المصري.
وقال محمد فاروق : «ما فعله أفشة تصرف غريب، ولكن هذا يدل أنه متحمس ويرغب في العودة لمستواه بتسجيل هدف، ولكن ما حدث خطأ من أفشة».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!