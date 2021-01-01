أثناء الجنازة.. تفاصيل عودة شاب الشرقية من الموت



شاب الشرقية شاب الشرقية

واقعة أثارت اندهاش وخوف أهالي الشرقية، بعد مفاجأتهم بقفز شاب من النعش خلال جنازته بعد أن أشاعت أسرته نبأ وفاته أمام الجميع، مثيرًا حالة من التساؤلات بين الجميع، كيف عاد من الموت بعدما مكث داخل كفنه من الظهر وحتى العشاء.



كيف لشاب أن يظل داخل النعش من الظهر وحتى العشاء، وما الذي حدث حتى قامت أسرته بهذا الفعل؟!، أسئلة كثيرة دارت في خاطر جيران وأهالي الشرقية خاصة بعد تجمع الجميع لتقديم واجب العزاء من الظهر وحتى العشاء!



اعتقد أهالي الشاب أنه يعاني من المس والجن، ما شجعهم لاستدعاء أحد الدجالين الذي تمكن من إقناعهم بأنه بالفعل يعاني من جن قوي ولن يخرج إلا عن طريق عمل جنازة له حتى يرضى عنه ملك الجان.

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اقتنع أهل شاب الشرقية العائد من الموت بفكرة الدجال، وبالفعل أدعوا وفاته من الظهر، وذهبوا لأحد الأطباء لتأكيد خبر الوفاة أمام الجميع، وما إن علم الجميع بالأمر بدأوا في نصب صوان العزاء، وبدأ الجيران والأهالي في التجمع من الظهر وحتى أذان العشاء بأعداد كبيرة لتقديم واجب العزاء في الطفل الفقيد.حالة من الذهول والصدمة أصابت الجميع عندما فوجئوا بخروج الطفل من النعش بعد العشاء، حيث أوضح الدكتور حمدي سليمان أخصائي الجراحة العامة، وجار شاب الشرقية العائد من الموت، في مداخلة تليفزيونية، أن الشاب لم يصل إلى مرحلة دخول القبر، لكنه ظل في الكفن من الظهر حتى العشاء.الشاب قتل أحد ملوك الجنأقنع الدجال أسرة الطفل الذي عاد من الموت، بأنه قتل أحد ملوك الجن، لذا يجب أن يتوفى الشاب ويتم نصب جنازة له حتى يرضى عنه ملك الجان، موهمًا أهل الشاب بانا الجن الذي يلبس الطفل لن يخرج من جسده إلا بوفاته وعمل صوان له، وهذا بالفعل ما اقتنعت به الأسرة وقاموا بتقييده وهم يسيرون وراء أعمال الدجل والشعوذة.