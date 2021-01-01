سياسي أمريكي يطالب بمحاكمة بايدن وإدارته .. لهذا السبب

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بايدن

طالب السياسي الأمريكي عضو الحزب الديمقراطي، جيف يانغ، بمحاكمة الرئيس جو بايدن وإدارته بتهمة قتل المدنيين في دونباس، والإبادة الجماعية للسكان هناك.

وهنأ وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، في وقت سابق الأمريكيين في الذكرى 74 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقال إن جميع الناس على هذا الكوكب يجب أن يحصلوا عليها.

وردا على ذلك، وصفه يانغ بأنه مجرم حرب يساعد حكومة الولايات المتحدة وحلف الناتو على قتل المدنيين في دونيتسك ولوغانسك.
وكتب يانغ على تويتر: "يجب أن تحاكم بتهمة جرائم حرب وأن ترسل إلى السجن لمدة 30 عاما دون عفو ??مشروط وهذا ينسحب على مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند والرئيس جو بايدن".

المصدر: نوفوستي

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