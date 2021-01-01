خبراء : هذه هي أهداف واشنطن من وراء الأزمة الأوكرانية

أكد فريق من المحللين السياسيين الصينيين، أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية من وراء تصعيد الأزمة الأوكرانية.
وأوضح، وو شينبو، عميد معهد الدراسات الدولية بجامعة فودان لصحيفة Global Times، أن الأهداف الأمريكية تتمثل في إضعاف روسيا، وتحقيق الاستقرار في نظام زيلينسكي، وضمان التبعية الأوروبية لرغبات واشنطن.
وأضاف العضو السابق في قيادة الحزب الشيوعي الصيني، تشو لي، أن الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي يسعيان لتأجيج الأزمة في أوكرانيا، وأن الأمل في الوصول إلى حل للصراع ما زال بعيدا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!