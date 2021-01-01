وزير الصحة يحذر : 48% من وفيات المصريين السنوية بسبب هذا المرض



وزير الصحة وزير الصحة

قال وزير الصحة ، خالد عبد الغفار، إن نسبة الوفاة بأمراض القلب تمثل 48% في مصر سنويا سواء بذبحة صدرية أو نوبات قلبية.



وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، والمذاع عبر فضائية "DMC مساء السبت، أن الصحة المصرية قامت بالتنسيق مع المبادرات الرئاسية لمعرفة معدل الوفاة، مؤكدا أهمية المبادرة "في إنقاذ حياة المرضى من الذبحة الصدرية وضرورة التعامل معه في الساعة الأولى من المرض، والتواصل مع المريض عبر الهاتف والتصرف خلال دقائق معدودة".



وأكد قيام الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون لتعزيز الكفاءات التشغيلية لمشروع الرعايات والحضانات والطوارئ، متابعا: "في كل ثانية حياة، معناه أن حياة الإنسان ممكن تتوقف مع أي تأخير في التعامل مع حياته بالثانية".

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وختم أن "وزارة الصحة ليست وزارة للمرضى فقط ولكن أيضا للأصحاء، وذلك لما لها من دور تثقيفي وتوعوي في نشر الوعي الصحي لكل الأمراض من خلال قيامها بمبادرات صحية والتوعية من مخاطر بعض الأمراض".