يسرب متصفح ويب شهير بيانات 5 ملايين مستخدم

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أفاد موقع Cybernews، أن أحد متصفحات الويب الخاصة بهواتف الأندرويد التي حظيت بخمسة ملايين عملية تحميل خلال العام الحالي من على متجر جوجل Google Play سرَّب بيانات بيانات المستخدمين الخاصة بتاريخ سجل البحث، browsing history



وقال تقرير Cybernews أن تطبيق Web Browser & Explorer ترك منصة الفاير بيز Firebase الخاصة به مفتوحة وعرضها للانتهاك لمدة خمسة أيام كاملة، وهو نظام أساسي لتطوير تطبيقات الهواتف مصمم للمساعدة في التحليلات والاستضافة والتخزين السحابي.



متصفح ويب شهير يسرب بيانات 5 ملايين مستخدم

الخمسة أيام التي فتحت خلالها الـ Firebase الخاص بها عرضت كل تاريخ تصفح المستخدمين وأيضا الـ user ID وبلد كل مستخدم والعناوين التي نقر عليها، التي عادة ما يستخدمها مجرمي الويب في الأعمال الاحتيالية.

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ولمن لا يعرف الفاير بيز Firebase هي منصةٌ أطلقتها شركة "جوجل" عملاق التكنولوجيا الرقمية، متخصصة في تطوير تطبيقات الهواتف النقالة، لتقدم أفضل الخدمات من خلال مطورون و باستخدام هذه المنصة، ولذلك توفر هذه المنصة الكثير من الوقت والجهد عليهم على المطورين الذين يستخدمونها في عملية تحديث وإضافة خصائص لبرامجهم.واقتصرت خدمة الفاير بيز في بدايتها على تخزين البيانات وبعض الأشياء البسيطة فقط، ولكن سرعان ما تطورت المنصة وأصبحت تقدم مزايا إضافية باستمرار وأصبح لها شهرة واسعة في أوساط مطوري التطبيقات.وأوضح Vilius Petkauskas ، كبير الصحفيين في Cybernews، أن البيانات التي تم تسريبها قد لا تكون كافية لمنح الجهات الفاعلة وسيلة تهديد حقيقة لما يسعون إليه ولكن مع عملية الإحالة المرجعية واكتساب المزيد من البيانات الأمر سيكون خطيرا بالفعل.الجدير بالذكر أن Web Explorer هو تطبيق تصفح سبق وأعلن عن نفسه بأنه قام بزيادة سرعة التصفح بنسبة 30? ويبلغ متوسط تصنيف المستخدمين 4.4 من أصل خمسة نجوم ، عبر أكثر من 58 ألف تقييم.