هاتف iPhone 14 ينقذ حياة شخصين من الموت..للمرة الثانية..



iPhone 14 iPhone 14

بخلاف المعالج القوي وبعض الترقيات الحدثية، جاء هاتف iPhone 14 مع ميزة آبل الأكثر أهمية، وهي ميزة الكشف عن التصادم التي تستخدم شبكات الأقمار الصناعية لتنبيه السلطات في حالة وقوع حوادث مؤسفة لمالك جهاز آيفون.



وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، أنقذت ميزة الكشف عن التصادم في iPhone 14 للمرة الثانية، حياة شخصين تعرضا لحادث سيارة في منطقة جراند كانيون الأمريكية، بعد أن فقد الرجلان السيطرة على سيارتهما عندما سقطت من أعلى الطريق في منطقة كانيون.



هاتف iPhone 14 ينقذ حياة شخصين من الموت

ولم يتعرض الرجالين لإصابات خطيرة، ولكنهم واجهوا صعوبة في الاتصال بالأشخاص للحصول على المساعدة لعدم وجود تغطية لشبكة الهاتف الخليوية في منطقة الوادي التي وقعت بها الحادث، في هذا الوقت عملت ميزة آبل الجديدة لاكتشاف التصادم بهاتف iPhone 14 لإنقاذهم.

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واستخدم الثنائي الميزة بجهاز آيفون لإرسال رسالة عبر الأقمار الصناعية إلى السلطات المحلية بالمنطقة لطلب المساعدة.وتوفر آبل ميزة الكشف عن التصادم، في الساعات الذكية Apple Watch بالإضافة إلى طرز آيفون 14 لعام 2022، فعند اكتشاف حادث سيارة خطير، يصدر جهاز آيفون أو الساعة الذكية، إنذارا ويعرض تنبيها لجهات الاتصال المخصصة للطوارئ.ووفقا لشركة آبل، تم تصميم ميزة الكشف عن التصادم لاكتشاف حوادث السيارات الشديدة مثل الاصطدام الأمامي، والاصطدام الجانبي، والاصطدام الخلفي، وإلى جانب الاتصال بالطوارئ ترسل الميزة رسالة صوتية تقول "صاحب هذا الآيفون تعرض لحادث سير شديد ولا يستجيب لهاتفه".الجدير بالذكر أن ميزة اكتشاف التصادم تعمل على طرازي iPhone 14 وiPhone 4 Pro مع أحدث إصدار من iOS وساعات آبل Watch Series 8 وWatch SE (الجيل الثاني) و Watch Ultra مع أحدث إصدار من watchOS.