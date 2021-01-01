هاتف iPhone 14 ينقذ حياة شخصين من الموت..للمرة الثانية..

بخلاف المعالج القوي وبعض الترقيات الحدثية، جاء هاتف iPhone 14 مع ميزة آبل الأكثر أهمية، وهي ميزة الكشف عن التصادم التي تستخدم شبكات الأقمار الصناعية لتنبيه السلطات في حالة وقوع حوادث مؤسفة لمالك جهاز آيفون.
وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، أنقذت ميزة الكشف عن التصادم في iPhone 14 للمرة الثانية، حياة شخصين تعرضا لحادث سيارة في منطقة جراند كانيون الأمريكية، بعد أن فقد الرجلان السيطرة على سيارتهما عندما سقطت من أعلى الطريق في منطقة كانيون.
هاتف iPhone 14 ينقذ حياة شخصين من الموت
ولم يتعرض الرجالين لإصابات خطيرة، ولكنهم واجهوا صعوبة في الاتصال بالأشخاص للحصول على المساعدة لعدم وجود تغطية لشبكة الهاتف الخليوية في منطقة الوادي التي وقعت بها الحادث، في هذا الوقت عملت ميزة آبل الجديدة لاكتشاف التصادم بهاتف iPhone 14 لإنقاذهم.
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