يؤكد مقطع فيديو تشويقي رسمي على لغة تصميم OnePlus 11

تعقد شركة وان بلس مؤتمرها القادم في بداية العام المقبل للإعلان الرسمي عن OnePlus 11، ولقد أكد مقطع فيديو تشويقي رسمي عن تفاصيل تصميم الهاتف التي كُشِف عنها في عدد من التسريبات حتى الآن.
ويظهر هاتف OnePlus 11 بتصميم يتميز يضم وحدة كاميرة رئيسية بتصميم دائري والذي يظهر بشعار Hasselblad، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة وفلاش LED، كما أكدت التسريبات على أن وان بلس تقدم هذا الإصدار باللون الأسود.
كما يؤكد الفيديو التشويقي على أن OnePlus 11 يأتي بزر منزلق للتنبيهات، أيضاً يتميز بلون أسود لامع مع إطار معدني، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف أيضاً باللون الأخضر.
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