يؤكد مقطع فيديو تشويقي رسمي على لغة تصميم OnePlus 11



OnePlus 11 OnePlus 11

تعقد شركة وان بلس مؤتمرها القادم في بداية العام المقبل للإعلان الرسمي عن OnePlus 11، ولقد أكد مقطع فيديو تشويقي رسمي عن تفاصيل تصميم الهاتف التي كُشِف عنها في عدد من التسريبات حتى الآن.



ويظهر هاتف OnePlus 11 بتصميم يتميز يضم وحدة كاميرة رئيسية بتصميم دائري والذي يظهر بشعار Hasselblad، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة وفلاش LED، كما أكدت التسريبات على أن وان بلس تقدم هذا الإصدار باللون الأسود.



كما يؤكد الفيديو التشويقي على أن OnePlus 11 يأتي بزر منزلق للتنبيهات، أيضاً يتميز بلون أسود لامع مع إطار معدني، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف أيضاً باللون الأخضر.

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أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.كما يضم الهاتف شاشة AMOLED منحنية بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض QHD+، والتي تدعم معدل تحديث 120Hz.ولقد أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بإعدادات ثلاثية تشمل مستشعر Sony IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي مستشعر telephoto الثالث بدقة 32 ميجا بيكسل، وتتميز كاميرة السليفي بدقة 32 ميجا بيكسل.أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، وواجهة OxygenOS 13 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 13.