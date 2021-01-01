تعتمد Honor هاتف Honor 80 GT إستعداداً للإعلان المرتقب



Honor 80 GT Honor 80 GT

قدمت شركة Honor خلال الشهر الماضي ثلاثة من الإصدارات الجديدة من سلسلة Honor 80، والآن تستعد الشركة لجلب إصدار جديد للسلسلة بعنوان Honor 80 GT.



انطلقت سلسلة هواتف Honor 80 بعدد ثلاثة من الإصدارات والتي تشمل الإصدار الرئيسي وHonor 80 Pro إلى جانب هاتف Honor 80 SE.



ولقد أعتمد هاتف Honor 80 GT في قاعدة بيانات 3C، والذي ينضم للسلسلة قريباً، ومن المقرر أن يأتي الهاتف بتصميم يحاكي Honor 80 Pro مع تغيير إلى شاشة مسطحة كبديل للتصميم المنحني في إصدار Pro.

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ولقد رصد هاتفي Honor 80 GT وHonor 80 Pro في قاعدة بيانات 3C بنماذج رقم AGT-AN00 وANB-AN00، أيضاً من المقرر أن يضم Honor 80 GT رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 على غرار إصدار Pro، كما يتميز بجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 144 Hz.يذكر أن التسريبات تشير إلى أن Honor تستعد لإطلاق هاتف Honor 80 GT في حدث يعقد في 26 من شهر ديسمبر الجاري، لذا نترقب التفاصيل الرسمية من شركة Honor.