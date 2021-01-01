تعتمد Honor هاتف Honor 80 GT إستعداداً للإعلان المرتقب

قدمت شركة Honor خلال الشهر الماضي ثلاثة من الإصدارات الجديدة من سلسلة Honor 80، والآن تستعد الشركة لجلب إصدار جديد للسلسلة بعنوان Honor 80 GT.
انطلقت سلسلة هواتف Honor 80 بعدد ثلاثة من الإصدارات والتي تشمل الإصدار الرئيسي وHonor 80 Pro إلى جانب هاتف Honor 80 SE.
ولقد أعتمد هاتف Honor 80 GT في قاعدة بيانات 3C، والذي ينضم للسلسلة قريباً، ومن المقرر أن يأتي الهاتف بتصميم يحاكي Honor 80 Pro مع تغيير إلى شاشة مسطحة كبديل للتصميم المنحني في إصدار Pro.
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