تستعد وان بلس لبدء إنتاج أول لوحة مفاتيح ميكانيكية

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انطلق حدث وان بلس اليوم للإحتفال بالذكرى السنوية التاسعة للشركة، ولقد أشارت الشركة خلال الحدث إلى خططها لإطلاق أول لوحة مفاتيح ميكانيكية قريباً.



وتشير التوقعات إلى أن شركة وان بلس تبدأ خلال الفترة القادمة في التركيز على إنتاج ملحقات أجهزة الحاسب.



ولقد أكدت وان بلس اليوم على أن لوحة المفاتيح القادمة من الشركة تتميز بتصميم ميكانيكي، على أن تقدم لوحة المفاتيح ميزة تخصيص الصوتيات مع ميزة النقر المزدوج، لذا من المتوقع ألا تتضمن الصوت الكلاسيكي للوحة المفاتيح الميكانيكية.

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كما تأتي لوحة مفاتيح وان بلس بتجربة أكثر راحة عند الكتابة أو اللعب، أيضاً من المتوقع أن تتميز بإطار من الألومنيوم طور بعملية تصنيع “ultra-precise CNC” فائقة الدقة.من جانب أخر لم تحدد وان بلس ما إذا كانت لوحة المفاتيح تتميز بتصميم لاسلكي أو تدعم الإتصال بكابل، ولقد أكدت وان بلس على توافق لوحة المفاتيح مع أنظمة Linux وWindows وأيضاً macOS، كما تدعم الإتصال مع الأجهزة اللوحية.يذكر أن التسريبات تؤكد على أن لوحة المفاتيح تأتي بلغة تصميم تحاكي لوحة مفاتيح أجهزة MacBook، ومن المقرر أن تدعم البرامج الثابتة مفتوحة المصدر مثل VIA أو QMK.