تستعد وان بلس لبدء إنتاج أول لوحة مفاتيح ميكانيكية

انطلق حدث وان بلس اليوم للإحتفال بالذكرى السنوية التاسعة للشركة، ولقد أشارت الشركة خلال الحدث إلى خططها لإطلاق أول لوحة مفاتيح ميكانيكية قريباً.
وتشير التوقعات إلى أن شركة وان بلس تبدأ خلال الفترة القادمة في التركيز على إنتاج ملحقات أجهزة الحاسب.
ولقد أكدت وان بلس اليوم على أن لوحة المفاتيح القادمة من الشركة تتميز بتصميم ميكانيكي، على أن تقدم لوحة المفاتيح ميزة تخصيص الصوتيات مع ميزة النقر المزدوج، لذا من المتوقع ألا تتضمن الصوت الكلاسيكي للوحة المفاتيح الميكانيكية.
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