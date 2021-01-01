رصد الإصدار الخاص من iQOO Neo 7 Racing في قاعدة بيانات TENAA



iQOO Neo 7 Racing iQOO Neo 7 Racing

تستعد شركة iQOO لإطلاق إصدار خاص من سلسلة iQOO Neo 7 قريباً بعنوان iQOO Neo 7 Racing، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات TENAA إستعداداً للإعلان المرتقب.



كانت iQOO قد قدمت هاتف Neo 7 SE المتوسط للسوق الصيني مؤخراً، والآن رصد إصدار جديد من السلسلة في قاعدة بيانات TENAA.



يظهر هاتف iQOO Neo 7 Racing في التسريبات بنموذج رقم V2232A، ولقد كشفت التسريبات عن صور توضح تصميم هذا الإصدار.

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وتؤكد الصور المسربة على أن الهاتف يأتي بتصميم يحاكي الإصدار الرئيسي iQOO Neo 7، كما تظهر الكاميرة بتصميم مربع في الجهة الخلفية من الهاتف.وتتضمن وحدة الكاميرة ثلاثة مستشعرات على أن تضم الحلقة التي تتوسط وحدة الكاميرة اثنان من المستشعرات بينما يأتي المستشعر الثالث في الجزء السفلي مع فلاش LED.من جانب أخر تأتي كاميرة السيلفي في ثقب يتوسط الشاشة، وتشير التسريبات إلى أن iQOO تدعم هذا الإصدار بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz، وجودة عرض Full HD+،كما تشير التوقعات إلى أن رقاقة Snapdragon 8 + Gen 1 تدعم هذا الإصدار، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام مع ذاكرة إفتراضية 8 جيجا بايت رام، بينما تصل سعة التخزين إلى 512 جيجا بايت.أيضاً ينطلق Neo 7 Racing بنظام تشغيل Android 13، وواجهة OriginOS 3، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.