هلممكن ان تسمح آبل لمتاجر تطبيقات خارجية بالعمل على أجهزة آيفون فى الاتحاد الأوروبي؟



آبل آبل

يضع منافسو آبل أنفسهم كبديل بديل لمتجر التطبيقات المهيمن، حيث يستعد صانع آيفون للسماح للآخرين على أجهزته فى الاتحاد الأوروبي، حيث سيجبر قانون الأسواق الرقمية (DMA) الخاص بالكتلة شركة آبل وزميلها التكنولوجى العملاق جوجل على توفير مساحة لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث على أجهزتهم التى تعمل بنظام iOS و Android. وبموجب DMA الذى يدخل حيز التنفيذ على أساس متجدد على مدار العامين المقبلين، سيكون لبدائل الطرف الثالث طريق أسهل للوصول إلى أجهزة iPhone و Android، ومع دخول مكونات التشريع حيز التنفيذ، قد يحاول المنافسون من الشركات الناشئة الأصغر إلى الشركات العملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت جذب المستهلكين ومطورى التطبيقات على حد سواء بعيدًا عن آبل وجوجل. وقال بن وود، كبير مسئولى التسويق بشركة CCS Insight لتحليل الصناعة، إنه يتوقع "سيلًا من متاجر التطبيقات" فى المستقبل القريب، وقال وود لرويترز "هناك" تحالف الراغبين "ناشئ وكلهم لديهم مصلحة راسخة فى عدم الاضطرار إلى دفع ما يرونه ضريبة لشركة أبل". ويمكن لمستخدمى Android فى الوقت الحالى تثبيت تطبيقات من مصادر بديلة، وهى عملية تُعرف باسم "التحميل الجانبي"، ولكن هذا غالبًا ما يتطلب منهم إيقاف تشغيل إعدادات أمان معينة، وتمثل التنازلات الواضحة من أبل بشأن التحميل الجانبى فوزًا لقادة الصناعة مثل مالك تويتر إيلون ماسك والرئيس التنفيذى لشركة Spotify Daniel Ek ، وكلاهما تحسر على الرسوم الإضافية للشركة بنسبة 30 ? على عمليات الشراء التى تتم عبر متجر التطبيقات. يخطط المنافسون لجلب المطورين المحبطين إلى متاجرهم ، ويعدون برسوم عمولة أقل وإمكانية عقد صفقات حصرية مع التطبيقات الشائعة. وقال باولو تريزينتوس، الرئيس التنفيذى لشركة Aptoide البرتغالية ، التى تستقطع 15? إلى 25? من عمليات الشراء داخل التطبيق: "المنافسة طريقة جيدة لتحسين الخدمات"، وقال تريزينتوس إن صفقات المحتوى الحصرى يمكن أن تؤدى إلى المنافسة فى متاجر التطبيقات بنفس الطريقة كما حدث فى "حروب البث" بين نتفليكس ومنافسين مثل Disney + و Amazon Prime ، مضيفًا: "Netflix بها محتوى لا تمتلكه HBO، يمكن أن تكون متاجر التطبيقات من هذا القبيل. " وقام Paddle وهو معالج مدفوعات لشركات البرمجيات ، ببناء منافسه الخاص لمتجر App Store ، والذى يأمل فى إطلاقه فى أوروبا بمجرد دخول DMA حيز التنفيذ، وقال الرئيس التنفيذى كريستيان أوينز: "إن الرسوم البالغة 30? هى فى الواقع فادحة إلى حد ما عندما ننظر إليها مقارنة بالمبلغ الفعلى لتكاليف معالجة المدفوعات، وما تقدمه شركة أبل بالفعل". وقال أوينز إن نظام الدفع داخل التطبيق الخاص بـ Paddle سيفرض على المطورين ما بين 5? و 10? على المعاملات، وقال وود فى CCS Insight: "أكبر عقبة سيحتاجون للتغلب عليها هى المستهلك".