ترفع سيات مصر أسعار تاراكو 2022



تاراكو 2022 تاراكو 2022

وسط الزيادات الأخيرة التي أعلنها عدد من وكلاء السيارات المحليين، أعلنت شركة كيان ايجيبت باعتبارها وكيل سيات في مصر عن زيادة جديدة على سيارتها سيات تاراكو التي تنتمي لفئة SUV، والتي تقدمها الشركة حاليا في السوق المحلي بفئتين فقط (كان يتم تقديمها بأربع فئات مختلفة عند إطلاقها محليا)، حيث أصبحت أسعار هذه الفئات كالتالي بعد الزيادة:



- فئة ستايل بلس بسعر مليون و100 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).



- فئة اكسلانس بسعر مليون و200 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).

قد يعجبك أيضا...

وتشترك الفئتين في نفس المحرك المكون من 4 أسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1400 سي سي وقوته 150 حصان وعزمه 250 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة DSG أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وبهذه المواصفات تستطيع السيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وبسرعة قصوى 199 كم/ساعة، كما يبلغ كتوسط استهلاك هذا المحرك للوقود 7.3 لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة ستايل بلس 7 مقاعد:- 6 وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ديناميكي لثبات السيارة.- نظام لمنع سرقة السيارة وإدارة المحرك.- نظام لمراقبة حالة السائق.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- شاشة 8.2 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- مثبت سرعة.- شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدية.- مكابح يد كهربائية.- كاميرا خلفية.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية التسخين.- 3 مداخل USB-C وبلوتوث.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- عجلة قيادة رياضية متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- زجاج خلفي ملون.- مقاعد أمامية قابلة للتعديل.- تكييف هواء أوتوماتيكي ثلاثي النطاق- نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية الحديثة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- فتحة سقف بانورامية.- أنظمة متعددة للقيادة.،ظمة متعددة للأفئة اكسلانس 7 مقاعد:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- شاشة 9.2 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام لمساعدة السائق في ركن السيارة.- كاميرات بزاوية 360 درجة بخاصية 3D.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 19 بوصة.- نظام صوتي من شركة Beats يضم 9 سماعات ومضخم صوت بقوة إجمالية 400 وات.- مقاعد جلدية باللون الأسود.- مقاعد للسيارة بخاصية التسخين.ويقدم الوكيل هذا الموديل من سيات تاراكو في السوق المحلي بضمان 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أقرب، كما أكدت الشركة على اتاحتها 6 ألوان لهذا الموديل هي الفضي والرمادي الداكن والأبيض والأحمر والأسود الداكن بالإضافة للون الأزرق.