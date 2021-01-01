تكشف السعودية تفاصيل استعداداتها لاستضافة رالي داكار

كشف منظمو رالي داكار السعودية، الذي تستضيفه المملكة بالكامل للمرة الرابعة على التوالي خلال الفترة من 31 ديسمبر الجاري، وحتى 15 يناير 2023، تفاصيل استعدادتها اللوجسيتية، قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق أكبر التحديات في عالم رياضة المحركات والرالي الأعرق على وجه الأرض.
وأعلن المنظمون في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن «توفير أطقم بشرية موزعة كل حسب اختصاصه، ويقوم عمل تلك الأطقم على توفير خدمات لوجستية لمساندة الرالي».
ويشارك في البطولة أكثر من 450 مركبة في مختلف فئات السباق الذي تتخطى مسافته 8500 كيلومترا، في نسخة تعدّ الأطول للمراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت منذ عام 2014، وبمشاركة سائقين من أكثر من 68 دولة مختلفة.
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