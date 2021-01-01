تكشف السعودية تفاصيل استعداداتها لاستضافة رالي داكار

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف منظمو رالي داكار السعودية، الذي تستضيفه المملكة بالكامل للمرة الرابعة على التوالي خلال الفترة من 31 ديسمبر الجاري، وحتى 15 يناير 2023، تفاصيل استعدادتها اللوجسيتية، قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق أكبر التحديات في عالم رياضة المحركات والرالي الأعرق على وجه الأرض.

وأعلن المنظمون في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن «توفير أطقم بشرية موزعة كل حسب اختصاصه، ويقوم عمل تلك الأطقم على توفير خدمات لوجستية لمساندة الرالي».

ويشارك في البطولة أكثر من 450 مركبة في مختلف فئات السباق الذي تتخطى مسافته 8500 كيلومترا، في نسخة تعدّ الأطول للمراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت منذ عام 2014، وبمشاركة سائقين من أكثر من 68 دولة مختلفة.

ويتألف مسار النسخة 45 من رالي داكار السعودية من 14 مرحلة وواحدة تمهيدية وتمتد منافساته على مدار 15 يومًا.

ويشارك في البطولة أكثر من 820 سائقا وملاحا، وتعد فرنسا من أكثر الدول التي سيمثلها سائقون في الرالي بنحو 194 مشاركا، تليها إسبانيا بنحو 119 مشاركا، ثم هولندا بـ 90 مشاركا، كما يشارك في السباق 54 إمرأة من بينهن سائقتان سعوديتان، إلى جانب 5 طواقم.

ومن المقرر أن يبدأ المشاركون في الوصول إلى المملكة يومي 27 و28 ديسمبر على أن تقام المرحلة التمهيدية وحفل الافتتاح يوم 31 ديسمبر، قبل انطلاق المنافسات الرسمية يوم 2 يناير المقبل.

المصدر: المصرى اليوم

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