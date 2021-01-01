تعد الخدمات الحيوية أهم حوافز الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات

يقترب حجم الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات حول العالم إلى الاقتراب من 588.9 مليار دولار في العام 2023، بزيادة تمثل 6.8% مقارنة بالعام 2022، وذلك وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن شركة "جارتنر" للأبحاث.
وأوضح دانيال سنايدر، رئيس الأبحاث لدى "جارتنر": " تواصل المؤسسات الحكومية تحديث أنظمة تقنية المعلومات القديمة إلى جانب الاستثمار في مبادرات تعزيز الوصول إلى الخدمات الرقمية لا سيما في ظل الطلب المتزايد من قبل المواطنين على تجربة استخدام لا تقلّ عن المستويات التي تقدّمها مؤسسات القطاع الخاص. فإطار عمل التجربة الشاملة TX – والذي يساعد المؤسسات في إدارة التفاعلات مع الموظفين والمواطنين – يمكّنها من دعم عمليات التحوّل الرقمي، وسوف يبقى من أهم العوامل التي تدفع بمزيد من الإنفاق على تقنية المعلومات في العام 2023".
وإضافة إلى تحسين تجربة المواطنين وتفاعلاتهم، فإن استراتيجية التجربة الشاملة TX المترابطة سوف تساعد الحكومات في تطوير المعرفة والمهارات الرقمية لدى القوى العاملة لديها من خلال تقديم المنهجيات والأدوات الحديثة التي تذلّل من عقبات العمل الحكومي. في حين أن الإخفاق في تبني استراتيجية تجربة شاملة TX متكاملة يزيد من العقبات التي تواجهها الخدمات، مما يؤدي إلى مزيد من مخاطر تأخير الخدمات وتجربة استخدام غير مرضية".
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