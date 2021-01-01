مطالبات بإلغاء مشروع«نيورلينك» لزرع رقائق في الدماغ

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وتزعم لجنة الأطباء للطب المسؤول ،(PCRM) أن شركة Neuralink قد انتهكت لوائح "الممارسات المختبرية الجيدة" (GLP)، والتي تضمن جودة وسلامة الدراسات المختبرية غير السريرية، من خلال عمليات "الاختراق الوظيفي"، والتلاعب ببيانات الموظفين."



وقال موظف سابق في شركة نيورلينك Neuralink لموقع DailyMail، إن بعض حالات نفوق الحيوانات كانت على يد ماثيو ماكدوجال، رئيس جراح الأعصاب، الذي تناول ما يقرب من ستة أضعاف كمية مادة "سامة" غير معتمدة أدت إلى وفاة قرد.



وقال رايان ميركلي، مدير الدعوة البحثية في PCRM، لموقع Dailymail إن ماكدوجال، وهو أيضًا جراح أعصاب في Sutter Health في سان فرانسيسكو، فشل في اتباع البروتوكول في عدة مناسبات.. جاء ذلك في رسائل كتبها جون موريسو ، مدير الدراسة في جامعة كاليفورنيا، ديفيس (يو سي ديفيس)، بحسب ما ذكر ميركلي.

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وكان قد أعلن ماسك في وقت سابق من هذا الشهر، أن شركة نيورلينك Neuralink قدمت "معظم" أوراقها مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب البشرية في غضون ستة أشهر، على زرع شرائح في الدماغ.وتواجه شركة Neuralink Corp التابعة لإيلون ماسك، المتخصصة في زراعة رقائق الدماغ، تحقيقا فيدراليا بسبب "انتهاكات رفاهية الحيوان" المزعومة أثناء اختبارات المنتج.وكان قد تم زرع واجهة الدماغ والحاسوب في قرد «المكاك» البالغ من العمر تسع سنوات، بيجر، والذي تم تعليمه لأول مرة لعب ألعاب الفيديو باستخدام عصا التحكم، وسجل الجهاز الموجود في دماغه معلومات حول الخلايا العصبية التي تنشط أثناء لعب اللعبة، وتعلم كيفية التنبؤ بالحركات التي سيقوم بها، وبمجرد أن أصبح جهاز Neuralink جاهزًا، تمت إزالة عصا التحكم، وقد أمكن للقرد الاستمرار في لعب لعبة Pong تمامًا باستخدام واجهة الكمبيوتر الدماغي.وقال ماسك، على تويتر في وقت سابق: «قريبًا سيصبح قردنا في حالة نفض والخلاف»، في إشارة إلى الخدمات الشعبية التي يبث فيها اللاعبون لعبهم للأشخاص الذين يشاهدون في المنزل.في فبراير، كان بيجر قد مات، مما أدى إلى قيام PCRM بتقديم شكوى إلى وزارة الزراعة الأمريكية، زاعمًا عدة تهم تتعلق بإساءة معاملة الحيوانات بين عامي 2017 و 2020 شملت قرود الاختبار المملوكة لشركة Neuralink.