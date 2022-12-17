تفاصيل حركة تداول البورصة المصريه خلال الأسبوع الماضي

تعاود البورصة المصرية عملها غدا الأحد 18 ديسمبر بعد انقضاء الإجازة الإسبوعية، حيث بلغ ‘جمالي القيمة السوقية 973.5 مليار جنيه بنهاية الفترة من 11ديسمبر حتى 15 ديسمبر الجاري مما يمثل ارتفاع بمقدار 2.34% خلال الفترة.
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال نفس الفترة حوالي 7.19 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 851.6 مليون ورقة منفذة على 514 ألف عملية وذلك مقارنه بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.78 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 477.5 مليون ورقة منفذة على 453 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.
وهذا قد استحوذت الاسهم على 04.87% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول السندات نحو 96.12% خلال الاسبوع .
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