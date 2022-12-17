تفاصيل حركة تداول البورصة المصريه خلال الأسبوع الماضي



البورصة المصريه البورصة المصريه

تعاود البورصة المصرية عملها غدا الأحد 18 ديسمبر بعد انقضاء الإجازة الإسبوعية، حيث بلغ ‘جمالي القيمة السوقية 973.5 مليار جنيه بنهاية الفترة من 11ديسمبر حتى 15 ديسمبر الجاري مما يمثل ارتفاع بمقدار 2.34% خلال الفترة.



بلغ إجمالي قيمة التداول خلال نفس الفترة حوالي 7.19 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 851.6 مليون ورقة منفذة على 514 ألف عملية وذلك مقارنه بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.78 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 477.5 مليون ورقة منفذة على 453 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.



وهذا قد استحوذت الاسهم على 04.87% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول السندات نحو 96.12% خلال الاسبوع .

قد يعجبك أيضا...

سجلت تعاملات المصريين 7.80% من أجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.8% والعرب على 8.10% وذلك بعد استبعاد الصفقات .وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.264.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 6.60مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات , بينما سجل الاجانب 4.14% وسجل العرب 4.8% وقد سجل الاجانب صافي بيع بنحو 1.480.24 مليون جنية وسجل العرب صافي شراء بنحو 0.485.3 مليون جنية وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام