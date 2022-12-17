أسعار الذهب تتراجع محليًا.. والجرام يفقد 170 جنيهًا



أسعار الذهب أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب بالسوق المصري تراجعها، وخسر الجرام بمنتصف تعاملات اليوم السبت، نحو 150 جنيهاً، وذلك بعد تراجعه 20 جنيهًا بالمستهل، ليسجل تراجع إجمالي نحو 170 جنيهًا، في ظل إجازة بورصة الذهب العالمية يومي السبت والأحد.



نستعرض في السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر اليوم، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية، حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.



عيار 24

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