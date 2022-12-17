أسعار الذهب تتراجع محليًا.. والجرام يفقد 170 جنيهًا

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صورة الخبر: أسعار الذهب
أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب بالسوق المصري تراجعها، وخسر الجرام بمنتصف تعاملات اليوم السبت، نحو 150 جنيهاً، وذلك بعد تراجعه 20 جنيهًا بالمستهل، ليسجل تراجع إجمالي نحو 170 جنيهًا، في ظل إجازة بورصة الذهب العالمية يومي السبت والأحد.

نستعرض في السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر اليوم، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية، حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.

عيار 24

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 1954 جنيهًا.

عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 سعر 1710 جنيهًا.

عيار 18
وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18 نحو 1466 جنيهًا.

عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1140 جنيها

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 13680 جنيها.

سعر الأوقية

وبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1793 دولار

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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