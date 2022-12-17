تدشن ألمانيا أولى وحداتها العائمة لاستقبال الغاز المسال

دشنت ألمانيا، السبت، أول وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال بهدف تجنب النقص والتخلي عن الشحنات الروسية التي أوقفتها الحرب في أوكرانيا، لكن التزود بهذه المادة على الأمد القصير ما زال غير مؤكد.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال كلمة ألقاها على بعد أمتار قليلة من محطة "فيلهلمسهافن" على شاطئ بحر الشمال: "إنه يوم خير لبلدنا وإشارة للعالم كله الى أن الاقتصاد الألماني قادر على أن يبقى قويا".
وأطلقت سفينة الوحدة العائمة للتخزين وإعادة التحويل إلى غاز "هو إسبيرانزا" الراسية منذ يوم الخميس على بعد حوالي 300 متر منه، صفارتها مع اقتراب المستشار، في جو بارد يلفه الضباب.
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