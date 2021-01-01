متابعون: «هو البوتاجاز قصر في حاجة!»..سيدة تثير الجدل بتحضير القهوة على مكواة..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عبر حسابها على تيك توك، نشرت صانعة محتوى مقطع فيديو يحتوي على وصفة غريبة لإعداد القهوة، أثار سخرية وتعجب النشطاء على موقع تيك توك.

وظهرت السيدة التي تمتلك أكثر من 340 ألف متابع على تطبيق تيك توك، وأكثر من 6 مليون كإجمالي إعجابات على مقاطع الفيديو الخاصة بها، في مقطع الفيديو وهي تقوم بتحضير القهوة عن طريق تسخينها على المكواة.

وجلست السيدة تعد قهوتها على المكواة لفترة من الوقت، معتبرة أنها مثل «السبرتاية» أو ربما عمليا أكثر، على حد تعبيرها، بتسخينها على نار هادئة، مؤكدة في نهاية التجربة أنها وجدت القهوة بمذاق جميل ورائحة بن نفاذة منتشرة في أركان الشقة، حسب وصفها.

وحصد الفيديو تفاعلا، وأثار جدلا واسعا بين المتابعين، ومن أبرز التعليقات «هو البوتجاز قصر معاكي في إيه»، بينما كتب متابع آخر «يعني خلاص مفيش غاز هنسخن على القهوة»، ومزح آخر «من بعد ماسك التونة اللي قولتي عليه ما راح ننصدم بأي شيء»، وعلق آخر «المرة الجاية هتخبزيلنا المعجنات على المكواة».

المصدر: المصرى لايت

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