متابعون: «هو البوتاجاز قصر في حاجة!»..سيدة تثير الجدل بتحضير القهوة على مكواة..

عبر حسابها على تيك توك، نشرت صانعة محتوى مقطع فيديو يحتوي على وصفة غريبة لإعداد القهوة، أثار سخرية وتعجب النشطاء على موقع تيك توك.
وظهرت السيدة التي تمتلك أكثر من 340 ألف متابع على تطبيق تيك توك، وأكثر من 6 مليون كإجمالي إعجابات على مقاطع الفيديو الخاصة بها، في مقطع الفيديو وهي تقوم بتحضير القهوة عن طريق تسخينها على المكواة.
وجلست السيدة تعد قهوتها على المكواة لفترة من الوقت، معتبرة أنها مثل «السبرتاية» أو ربما عمليا أكثر، على حد تعبيرها، بتسخينها على نار هادئة، مؤكدة في نهاية التجربة أنها وجدت القهوة بمذاق جميل ورائحة بن نفاذة منتشرة في أركان الشقة، حسب وصفها.
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