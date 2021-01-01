تكشف دراسة أضرار قضاء وقت طويل في المرحاض.. وتحذر من مرض خطير

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جدت دراسة استقصائية حديثة أن البشر يقضون ما متوسطه ثلاث ساعات ونصف الساعة في المرحاض أسبوعيًا.



وبحسب صحيفة «ذا صن» تشير الدراسة إلى أن الشخص العادي يقضي خمس دقائق على المرحاض في كل جلسة، ويزور الحمام ما بين أربع إلى سبع مرات في اليوم.



وتوضح الدراسة أن السبب الرئيسي في قضاء البعض الكثير من الوقت على ىالمرحاض بأنه «بسبب الهواتف المحمولة»، حيث يأخذ غالبية الأشخاص (72?) هواتفهم المحمولة إلى المرحاض معهم، ويستخدمونها كفرصة لمشاهدة الفيديو، أو الدردشة مع الأصدقاء، وغيرها من الأمور.

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لكن خبراء الصحة حذروا من أن قضاء الكثير من الوقت في الحمام يمكن أن يكون سيئًا للغاية بالنسبة لك.تقول خبيرة الصحة ستيفاني تايلور، والمشرفة على الدراسة: «بينما تستمتع بالجلوس على المرحاض بقراءة الجريدة أو التمرير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمستقيم».وتضيف: «عندما تجلس على المرحاض، تكون فتحة الشرج على مستوى مختلف عن بقية النصف السفلي. هذا يضع ضغطًا إضافيًا على الأوردة في أسفل المستقيم، مما قد يؤدي في النهاية إلى البواسير التي يمكن أن تكون غير مريحة وتؤدي إلى نزيف في المستقيم».كذلك، تشير «تايلور» أن هناك احتمال أكثر خطورة يدفعك للبقاء في الحمام فترة أطول، ودخول الحمام بشكل متكرر، خاصة إذا بدأت في ملاحظة أن الفضلات أكثر سيلانًا.تقول الخبيرة: «يمكن أن يؤدي سرطان الأمعاء في كثير من الأحيان إلى تغيير في عادات استخدام المرحاض، مما يجعل الناس يذهبون إلى المرحاض والبقاء في الحمام لفترة أطول عندما يفعلون ذلك».ويعتبر سرطان امعاء رابع أكثر أشكال المرض شيوعًا في بريطانيا تحديدا، بعد الثدي والبروستاتا والرئة . كما أنه ثاني أكثر أنواع السرطان فتكًا في المملكة المتحدة، حيث يودي بحياة 16ألف شخص سنويًا.وتشمل أعراض سرطان الأمعاء ما يلي:نزيف من الممر الخلفي أو دم في الفضلاتتغيير في عادات استخدامك المرحاض، منها كثرة استخدام المرحاض على سبيل المثالألم أو تورم في بطنكالتعب الشديدخسارة الوزنوتشمل العلامات الأخرى لسرطان الأمعاء ما يلي:آلام في البطنالشعور بالانتفاخالإمساك وعدم القدرة على إخراج الريحالشعور بالإجهاد بعد أن تذهب إلى الحمامتقول NHS أنه يجب عليك زيارة طبيب عام إذا كان هذا النوع من الأعراض موجودًا لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.