«سالم إكسبريس» تجذب هواة الغوص في البحر الأحمر..بعد 31 عاما علي غرقها..



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

بعد نحو 31 عاما على غرقها في قاع البحر الأحمر في 15 ديسمبر 1991، أصبحت العبارة «سالم اكسبريس» ثاني حطام للسفن في الغردقة يجذب هواة الغوص حسب الإقبال على الرخلات التي ينظمها مراكز الغوص بمدينتي الغردقة وسفاجا بعد حطام سفينة الإمداد البريطانية الغارقة في شعاب أبو نحاس شمال الغردقة.

ومازالت آثار هذا الحادث قائمة بعد أن هزت مصر كلها، ولحظات آثمة يتذكرها ويعرفها كل أبناء سفاجا والبحر الأحمر وأهالي الركاب والطاقم ويبقي حطام السفينة قابعا في منطقة غرقها حتي الآن شاهدا على هذه المأساة الإنسانية.



ووضعت مراكز الغوص بالبحر الأحمر برنامج غطس لزيارة موقع حطام العبارة سالم إكسبريس، ويمكن خلال رحلة الغطس لأعماق منطقة غرق العبارة التجول داخل حطام العبارة الغارق يستغرق نحو 3 غطسات، ولابد من أن يكون مدرب الغطس على معرفة بأماكن الدخول والخروج للعبارة حتي لا يتعرض أي سائح للفقد خلال تواجده داخل حطام العبارة مع التحذير من الغطس المنفرد أو الدخول لمناطق مظلمة بالعبارة.



وتعود ذكري غرق العبارة سالم إكسبريس وهي في طريقها من ميناء جدة السعودي لميناء سفاجا البحري واصطدامها بالشعاب المرجانية واستقرار حطامها في قاع البحر الأحمر أمام سواحل مدينة سفاجا، حيث مازال حطامها ومتعلقات الضحايا شاهدا يحكي هذه الحادثة، حتي أصبحت تثير اهتمام صناع السينما والدراما المصرية. وكان آخر هذه الأعمال الفيلم «ماكو» الذي تم تصوير بين حطامها حيث غرق وفقد نحو 476 راكبا من ركابها قبل وصولها لميناء سفاجا البحري بنصف ساعة في إحدي رحلاتها القادمة من ميناء جده السعودي بعد اصطدامها بالشعاب المرجانية.

قد يعجبك أيضا...

وخلال السنوات الماضية، جذب حطام هذه السفينة التي كانت مأساة إنسانية للمئات من الأسر المصرية الآلاف من ممارسي رياضة الغوص لمشاهدة حطام السفينة الغارقة، وتحولت لثاني أهم مناطق رحلات سياحة الغوص على حطام السفن الغارقة للسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات بعد موقع سفينة الإمداد البريطانية سيسل الجورم التي أغرقتها القوات الألمانية في الحرب العالمية الثانية، حيث نمت الشعاب المرجانية الصلبة والمرنة والطحالب والمحاريات والقشريات على جسم العبارة وداخلها وتواجد عشرات الأنواع من الأسماك الكبيرة والصغيرة والملونة داخلها وأصبح الغطس ما تبقي من حطام هذه العبارة الغارقة.وحسب اختيارات السائحين هواة رياضة الغوص على حطام السفن الغارقة، يعد موقع العبارة الغارقة سالم إكسبريس من أهم مواقع الغوص الصناعية لحطام السفن الغارقة بالبحر الأحمر ويجذب آلاف السائحين من هواة رياضة الغوص لما يحتويه من روح المغامرة حيث توجد العبارة على أبعد عمق لها على 30 مترا وأقرب عمق لسطح الماء 14 مترا.وتقوم مراكز الغوص المنتشرة بالقري السياحية بمدينتي الغردقة وسفاجا بشكل يومي رحلات غوص لمشاهدة حطام السفينة سالم إكسبريس بالتجول داخل حطام العبارة وكبائن الركاب والمطعم والجراج والتحرك بين متعلقات الركاب وعجلات الأطفال والحقائب وأدوات الطعام والسيارات الغارقة وقوارب الإنقاذ التي لم تستخدم والتي مازالت قابعة بالقرب من حطام العبارة الغارقة وتمت إقامة مقبرة بسفاجا للجثث المجهولة من ضحايا العبارة.كانت العبارة المنكوبة سالم إكسبريس قد غرقت قبالة سواحل سفاجا، كانت قادمة من ميناء جدة في 15 ديسمبر 1991، وذلك بعد جنوح السفينة نتيجة اصطدامها بالشعاب المرجانية الموجودة على بعد 16 كيلومترا من الميناء.