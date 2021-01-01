«سالم إكسبريس» تجذب هواة الغوص في البحر الأحمر..بعد 31 عاما علي غرقها..

بعد نحو 31 عاما على غرقها في قاع البحر الأحمر في 15 ديسمبر 1991، أصبحت العبارة «سالم اكسبريس» ثاني حطام للسفن في الغردقة يجذب هواة الغوص حسب الإقبال على الرخلات التي ينظمها مراكز الغوص بمدينتي الغردقة وسفاجا بعد حطام سفينة الإمداد البريطانية الغارقة في شعاب أبو نحاس شمال الغردقة.
ومازالت آثار هذا الحادث قائمة بعد أن هزت مصر كلها، ولحظات آثمة يتذكرها ويعرفها كل أبناء سفاجا والبحر الأحمر وأهالي الركاب والطاقم ويبقي حطام السفينة قابعا في منطقة غرقها حتي الآن شاهدا على هذه المأساة الإنسانية.
ووضعت مراكز الغوص بالبحر الأحمر برنامج غطس لزيارة موقع حطام العبارة سالم إكسبريس، ويمكن خلال رحلة الغطس لأعماق منطقة غرق العبارة التجول داخل حطام العبارة الغارق يستغرق نحو 3 غطسات، ولابد من أن يكون مدرب الغطس على معرفة بأماكن الدخول والخروج للعبارة حتي لا يتعرض أي سائح للفقد خلال تواجده داخل حطام العبارة مع التحذير من الغطس المنفرد أو الدخول لمناطق مظلمة بالعبارة.
وتعود ذكري غرق العبارة سالم إكسبريس وهي في طريقها من ميناء جدة السعودي لميناء سفاجا البحري واصطدامها بالشعاب المرجانية واستقرار حطامها في قاع البحر الأحمر أمام سواحل مدينة سفاجا، حيث مازال حطامها ومتعلقات الضحايا شاهدا يحكي هذه الحادثة، حتي أصبحت تثير اهتمام صناع السينما والدراما المصرية. وكان آخر هذه الأعمال الفيلم «ماكو» الذي تم تصوير بين حطامها حيث غرق وفقد نحو 476 راكبا من ركابها قبل وصولها لميناء سفاجا البحري بنصف ساعة في إحدي رحلاتها القادمة من ميناء جده السعودي بعد اصطدامها بالشعاب المرجانية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!