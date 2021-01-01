رسائل البريد الترويجية تتتبعك!



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

البريد الإلكترونى جزء أساسى من حياتنا المهنية، وعادة ما نتلقى الكثير من الرسائل التسويقية على البريد الوارد، ولكن هل تعلم أن الشركات عادة ما تستخدم هذه الرسائل للتجسس عليك؟!.



يستخدم أصحاب الشركات تقنية مطورة للبريد الإلكترونى تسمى تتبع البكسل (الصور غير المرئية)، تتيح للشركات تحليل كيف ومتى تفاعلت مع رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بها، ويمكنها بعد ذلك استخدام المعلومات لضبط الحملات التسويقية وربط البيانات بالمعلومات الأخرى التى لديها عنك.



هذه هى الطريقة التى عمل بها التسويق عبر البريد الإلكترونى لسنوات، فيما لم يدرك العديد من المستخدمين أنه يتم تعقبهم من خلال الصور الصغيرة جدًّا التى لا يمكن للعين المجردة اكتشافها.

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والخبر السار هو أن تطبيقات البريد الإلكترونى تتحسن فى حمايتك من تتبع وحدات البكسل، كما أن هناك خدمات الجهات الخارجية التى يمكن أن تساعد فى طبقات إضافية من الحماية.ووحدات البكسل المتتابعة هى صور صغيرة جدًّا، يصعب عليك ملاحظتها فى نص رسالة البريد الإلكترونى، بحجم 1 بكسل × 1 بكسل، ومن هنا جاء الاسم، كما تقوم الشركات عادة بتضمين ملفات GIF أو PNG فى رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بها، لتحويل هذه الصور إلى وحدات بكسل بيضاء صغيرة.وهى ليست صغيرة جدًّا فحسب، بل تتوافق أيضًا مع الخلفية البيضاء للبريد الإلكترونى، وإذا رأيت وحدات بكسل التتبع بطريقة ما فقد فات الأوان بالفعل، إذ يعنى فتح البريد الإلكترونى تحميل الصورة الصغيرة بالفعل فى متصفحك أو تطبيقك، وبمجرد حدوث ذلك تقوم الصورة باختبار اتصال الخادم حيث يتم تخزينها.ونتيجة لذلك يحصل المعلن على مجموعة من المعلومات عنك، وسيعرف أنك فتحت البريد الإلكترونى، وعدد المرات التى عدت فيها لإلقاء نظرة على الرسالة، كما يمكنه الاطلاع على موقعك من معلومات الشبكة الخاصة بك بالإضافة إلى الجهاز الذى تستخدمه.