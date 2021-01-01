يوظف فنان «الذكاء الاصطناعي» لتقديم عرض أزياء للمسنين



جانب من عرض الأزياء جانب من عرض الأزياء

استكمالًا للتريند الذي ظهر مؤخرًا في استخدام الذكاء الاصطناعي في تجسيد بعض الأشخاص أو الأشياء التي يتخيلها البشر، عن طريق وضع أوصافها، وظف المخرج النيجيري، مالك أفيجبوا، تقنيات هذا الذكاء، في تخيل عرض أزياء يستعرضه كبار السن النيجيريين.



وفي الصور التي نشرها المخرج النيجيري عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، أظهرت مجموعة من كبار السن يرتدون ملابس أنيقة، في عرض للأزياء مختلفًا في مقاييسه وتصاميمه عن المعتاد.



وظهر في الصور الرجال يرتدون بدلات أنيقة والنساء يرتدين مجموعة ملابس متعددة الطبقات وقطع من المجوهرات، بينما كانت جميع العارضات بدرجات ألوان عصرية، بحسب ما ذكره تقرير موقع الأزياء والموضة «legit».

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وأثارت تلك الصور لكبار السن من عارضين الأزياء التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ضجة على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تبادلها النشطاء وأعادوا نشرها عبر صفحاتهم، مبدين إعجابهم بمدى واقعية واحترافية الصور، كأنها لأشخاص حقيقية بالفعل، مؤكدين أنهم ظنوا في البداية أنه عرض أزياء أقيم في الواقع، ولم يدركوا أنها مصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي إلا من تعليق المخرج.كما أعرب المستخدمين عن ذهولهم، نظرًا للتفاصيل البسيطة التي جعلت الصور تبدو طبيعية، مثل درجة البشرة وأدق تفاصيل المجوهرات.