يوظف فنان «الذكاء الاصطناعي» لتقديم عرض أزياء للمسنين

استكمالًا للتريند الذي ظهر مؤخرًا في استخدام الذكاء الاصطناعي في تجسيد بعض الأشخاص أو الأشياء التي يتخيلها البشر، عن طريق وضع أوصافها، وظف المخرج النيجيري، مالك أفيجبوا، تقنيات هذا الذكاء، في تخيل عرض أزياء يستعرضه كبار السن النيجيريين.
وفي الصور التي نشرها المخرج النيجيري عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، أظهرت مجموعة من كبار السن يرتدون ملابس أنيقة، في عرض للأزياء مختلفًا في مقاييسه وتصاميمه عن المعتاد.
وظهر في الصور الرجال يرتدون بدلات أنيقة والنساء يرتدين مجموعة ملابس متعددة الطبقات وقطع من المجوهرات، بينما كانت جميع العارضات بدرجات ألوان عصرية، بحسب ما ذكره تقرير موقع الأزياء والموضة «legit».
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