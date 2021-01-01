ننشر .. ماذا قالت مساعدة طبيب الإجهاض في التحقيقات؟

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كشفت التحقيقات في واقعة القبض على طبيب نساء وتوليد و5 آخرين، بكرداسة لاتهامهم بإدارة مركز لإجهاض السيدات دون ترخيص والتخلص من الأجنة، تفاصيل جديدة في الواقعة.



التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة طبيب الأجنة بالجيزة



ويواصل القاهرة 24 نشر التحقيقات في القضية التي حملت رقم 19095 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كرداسة، لاتهام طبيب و5 آخرين بإدارة المركز خاصته دون ترخيص واستخدامه في إجراء عمليات الإجهاض من الحمل السفاح، واستدعت جهات التحقيق سيدة بصفتها ممرضة بالمركز، وجاءت أقوالها كالآتي:

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