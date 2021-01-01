كأس العالم2022 l موعد مباراة الأرجنتين مع فرنسا في النهائي .. القنوات الناقلة

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صورة الخبر: الأرجنتين مع فرنسا
الأرجنتين مع فرنسا



ضرب المنتخب الفرنسي موعدا مع نظيره الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر.

- الأرجنتين
- فرنسا
قطر 2022
لم تبدأ
17:00

وتأهل منتخب فرنسا للنهائي بعد الفوز على المغرب بهدفين دون رد.

وحجز منتخب الأرجنتين مقعدعه في المباراة النهائية بعد الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويلعب منتخب الأرجنتين النهائي للمرة السادسة في تاريخه.

وسبق لمنتخب الأرجنتين الفوز باللقب مرتين في 1978 و1986.

فيما يخوض منتخب فرنسا النهائي الرابع له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.
وسبق أن فاز منتخب فرنسا بلقب كأس العالم في 1998 و2018.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 18 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد لوسيل.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس اكسترا، بجانب القناة المفتوحة.

ويعلق على المباراة عصام الشوالي و يوسف سيف عبر بي إن سبورتس ماكس 1.

وحفيظ الدراجي وحسن العيدروس عبر بي إن سبورتس ماكس 2.

وفي قنوات الكأس، يعلق خليل البلوشي عبر قناة الكأس اكسترا 1.

بينما يعلق خالد الحدي عبر قناة الكأس اكسترا 5.

المصدر: filgoal

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