خطوات تفعيل منصة Swift assess على التابلت لأولى وتانية ثانوي

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أعلنت المدارس الثانوية تنبيها عاجلا لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، شددت خلاله على ضرورة تفعيل منصة Swift assess على التابلت استعدادا لعقد امتحانات نصف العام 2023 .



وقالت المدارس الثانوية أنه يمكن لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، تفعيل منصة Swift assess على التابلت قبل موعد امتحانات نصف العام من خلال الخطوات التالية :



من التابلت اختر الضبط

اختر امكانية الوصول

اختر التطبيقات المثبتة

تظهر صفحة بها تطبيق Swift assess والاختيارات الخاصة به قم بتفعيل الاختيارات الظاهرة

ويستعد طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي لاداء امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، والتي من المقرر أن تنطلق رسميا شهر يناير القادم ، حيث أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام لطلاب المدارس من يوم 14 يناير 2023

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وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية ، وفقا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربويوأعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه سوف تشمل امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% سيتم حلها باستخدام التابلتوقالت وزارة التربية والتعليم : ستشمل ايضا امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي أسئلة مقالية قصيرة (Short. Essay) بنسبة لا تتعدى 15% يجيب عنها الطالب ورقيا.وقد قررت وزارة التربية والتعليم ، تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية لإعداد مفردات اختباراتية ل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وفق طبيعة كل مادة دراسية ، مشددة على انه سيتم توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كاملا ورقيا احتياطيااستعدادات التعليم لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارسمتابعة صلاحية البنية التحتية في المدارس الثانوي العام المجهزة والتنبيه على جميع المدارس بإتخاذ اللازم نحو الابلاغ عن الاعطال ومتابعة الاصلاح مع الدعم الفني.التنبيه على جميع الطلاب بتشغيل شرائح التابلت من خلال احدى الشركات المقدمة لخدمة المحمولالتنبيه المشدد على جميع المدارس بمراجعة أجهزة التابلت للطلاب والمعلمين والتأكد من : صلاحية الاجهزة وعدم وجود اعطال واتخاذ اللازم مع الدعم الفني للاصلاح ، وتفعيل الاجهزة والتأكد من انها تعمل داخل نظام الحماية والتأمين "نوكس" ، وتحديث نظام التشغيل وتحميل كافة التطبيقات لاتعليمية ، وتحميل آخر اصدار من تطبيق الاختبارات الالكترونية (سويفت اسس).اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تدريب مختصين بالتطوير التكنولوجي بالمديرية والادارات التعليمية على منصة الاختبارات لادخال وانشاء الاختبارات الالكترونية وتقديم الدعم الفني والمشاركة مع واضغي الاسئلة في انشاء واتاحة الامتحانات الالكترونية على مستوى الادارة التعليمية.التنبيه على الموجهين والمعلمين المخنصين والمرشحين لوضع الاسئلة بالقيام بإنهاء التدريبات الخاصة بإدخال الامتحانات على منصة الاختبارات الالكترونية والتنسيق مع المختصين بالتطوير التكنولوجي للدعم الفني.اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير مقار داخل احد مدارس الثانوي العام بالادارة ، والمجهزة والصالحة والمتصلة تمكن الموجهين والمعلمين المسئولين عن وضع الاسئلة من الدخول على منصة الامتحانات الالكترونية لانهاء كافة الاجراءات لإعداد الامتحانات لجميع المواد بإستخدام معمل الحاسب الآلي بالمدرسة.