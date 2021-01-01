فيديو .. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف عن محاولة اغتيالها



الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية

كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عبر برنامج "ألبوم حياتي" على قناة "صوت بيروت إنترناشونال SBI"، تفاصيل صادمة عن محاولة اغتيالها.



وقالت نضال الأحمدية: "اتنين ضباط عاقبوني هما اللي دبروا محاولة قتلي، 97 ضربة برأسي وشي مخيط وحاولوا يقطعوا لساني".



وأضافت: "مبقاش عندي أسنان، فنانة قالت لي متصدقيش أنا ما بدي أقتلك، ولا أعرف أن زوجي يدبر لقتلك".

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كما فجرت الإعلامية نضال الأحمدية، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت أن شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، طعن الأخيرة بالسكين وأرغمها على دخول المستشفى.وقالت الأحمدية: "محمد شقيق شيرين عبد الوهاب جالها بالمطواة وضربها كتير، شيرين ما بتكذب ولا تتصنع، أخوها وأمها أذوها، وحسام حبيب بيحبها، عندها رعب من أخوها وأمها، حتى الآن مش قادرة تستوعب إن أمها طلعت قالت إنها مدمنة".وتابعت نضال الأحمدية: "محمد أخو شيرين من أذكى الناس بس في الشر، وشيرين ضحية، وما تتعاطى المخدرات كلهم كذابين، حطها جوا المستشفى وغير اسمها، لو ماتت مكنا نعرف".