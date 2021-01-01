فيديو .. عبد المعز : هذا سبب الفتن والمصائب في البيوت

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صورة الخبر: الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن من أهم اسباب الفتن والمصائب والمشاكل فى البيوت عدم أتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا الى أن الجميع يحتاج الإفاقة من هذه الكارثة وهى هجر سنن النبى محمد.

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الناس اللى بتيجى تقول الحقونا يا مشايخ مش قادر انام وبتجيلى كوابيس، وبقضى حاجتى على السرير، طيب ليه متتبعش سنن النبى وتتوضا قيل الدخول فى النوم واتبع سنة سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم"، مستشهدا بقول رسُولُ اللَّهِ ?: إِذَا أَتَيتَ مَضْجَعَكَ فَتَوضَّأْ وضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلى شِقِّكَ الأَيمَنِ

وقلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نفِسي إِلَيكَ، وَفَوَّضتُ أَمري إِلَيْكَ، وَأَلَجَأْتُ ظَهرِي إِلَيْكَ، رغبةً ورهْبَةً إِلَيْكَ، لامَلجأَ ولا مَنجى مِنْكَ إِلاَّ إِليكَ، آمنتُ بِكِتَابِكَ الذِي أَنزَلْت، وَبِنَبِيِّكَ الذِي أَرسَلتَ، فإِنْ مِتَّ. مِتَّ عَلَى الفِطرةِ، واجْعَلهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ.

المصدر: elbalad

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