داعية إسلامي : على كل مسلم اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم كقدوة



الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي إنه واجب على كل مسلم اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم كقدوة ومثلا أعلى. مضيفا " علينا أن نبدأ بالسنن البسيطة مفيش أجمل ولا أغلى من سيدنا النبي هنلاقي نموذجا وقدوة زي سيدنا النبي”.



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وأضاف خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" والله ما هنلاقي زي سيدنا النبي الذي كان يفعل الشيء ويتركه مخافة أن يفرض على أمته. فيه أجمل في حياتك ومكسب أحسنلك من أن تنال محبة ومعية ربنا".

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وتابع: هتنال حب ربنا من نال محبة الله نال كل شيء وهتنال معية ربنا ما تقرب إليا عبد بشيء أحب إليا مما اقتربت عليه اعمل النوافل والزوائد والسنن اللي أكد عليها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن من أهم اسباب الفتن والمصائب والمشاكل فى البيوت عدم أتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا الى أن الجميع يحتاج الإفاقة من هذه الكارثة وهى هجر سنن النبى محمد.وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الناس اللى بتيجى تقول الحقونا يا مشايخ مش قادر انام وبتجيلى كوابيس، وبقضى حاجتى على السرير، طيب ليه متتبعش سنن النبى وتتوضا قيل الدخول فى النوم واتبع سنة سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم"، مستشهدا بقول رسُولُ اللَّهِ ?: إِذَا أَتَيتَ مَضْجَعَكَ فَتَوضَّأْ وضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلى شِقِّكَ الأَيمَنِوقلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نفِسي إِلَيكَ، وَفَوَّضتُ أَمري إِلَيْكَ، وَأَلَجَأْتُ ظَهرِي إِلَيْكَ، رغبةً ورهْبَةً إِلَيْكَ، لامَلجأَ ولا مَنجى مِنْكَ إِلاَّ إِليكَ، آمنتُ بِكِتَابِكَ الذِي أَنزَلْت، وَبِنَبِيِّكَ الذِي أَرسَلتَ، فإِنْ مِتَّ. مِتَّ عَلَى الفِطرةِ، واجْعَلهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ.