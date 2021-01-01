5 حيل لتقليل تساقط الشعر في الشتاء



تساقط الشعر تساقط الشعر



عندما يحل الشتاء، ستفقد شعرك أكثر من المعتاد مع انخفاض درجات الحرارة، ستفقد خصلات شعرك اللامعة واللمعة القوة والحيوية.



خلال فصل الشتاء، تتساقط الكثير من الشعر لأن الهواء الجاف بالخارج يجفف فروة رأسك، علاوة على ذلك، تؤدي فروة الرأس الجافة إلى ظهور قشرة الرأس، مما قد يجعل رأسك تشعر بالحكة والسوء.



طرق للتحكم في تساقط الشعر خلال فصل الشتاء

1. الاسترخاء مع التدليك بالزيت لا يمكن أن تخطئ في الحصول على تدليك جيد لفروة الرأس في الشتاء، يساعد ذلك في تقوية بصيلات الشعر من الداخل عن طريق زيادة تدفق الدم إلى فروة رأسك، قم بتدليك 2-3 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز (دافئ) على فروة الرأس ببطء لمساعدتها على اختراق أعماقها. يمكنك استخدام الزيت في جميع أنحاء شعرك للترطيب العميق.

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2. تجنب الاستحمام بالماء الساخن ، خذ حمامات ساخنة قصيرة. لا تستخدم الماء الساخن على رأسك، الحرارة الزائدة يمكن أن تدمر شعرك، إذا كنت ستأخذ حمامًا للرأس ، فاستخدم الماء الفاتر. حاول الحد من استخدام مكواة التجعيد ومجففات الشعر أيضًا.3. اختر منتجات الشعر المناسبة تأكد من أنك تستخدم منتجات الشعر المناسبة لنوع شعرك ، سواء كان ذلك من الشامبو أو البلسم أو أقنعة الشعر، من المهم اختيار منتج الشعر المناسب لمنع تساقط الشعر، اختر المنتجات التي تقدم ترطيبًا عميقًا إذا كان شعرك جافًا.4. ضعي ماسك للشعر في فصل الشتاء، تعتبر أقنعة الشعر أيضًا طريقة رائعة للحفاظ على ترطيب شعرك وأقل عرضة للتكسر، يعتبر البلسم العميق طريقة رائعة للحفاظ على رطوبة شعرك ومنعه من أن يصبح باهتًا وبلا حياة.