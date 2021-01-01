5 حيل لتقليل تساقط الشعر في الشتاء

عندما يحل الشتاء، ستفقد شعرك أكثر من المعتاد مع انخفاض درجات الحرارة، ستفقد خصلات شعرك اللامعة واللمعة القوة والحيوية.
خلال فصل الشتاء، تتساقط الكثير من الشعر لأن الهواء الجاف بالخارج يجفف فروة رأسك، علاوة على ذلك، تؤدي فروة الرأس الجافة إلى ظهور قشرة الرأس، مما قد يجعل رأسك تشعر بالحكة والسوء.
طرق للتحكم في تساقط الشعر خلال فصل الشتاء
1. الاسترخاء مع التدليك بالزيت لا يمكن أن تخطئ في الحصول على تدليك جيد لفروة الرأس في الشتاء، يساعد ذلك في تقوية بصيلات الشعر من الداخل عن طريق زيادة تدفق الدم إلى فروة رأسك، قم بتدليك 2-3 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز (دافئ) على فروة الرأس ببطء لمساعدتها على اختراق أعماقها. يمكنك استخدام الزيت في جميع أنحاء شعرك للترطيب العميق.
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