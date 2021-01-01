كأس العالم2022 l كرواتيا تفوز بالبرونزية والمغرب الرابع .. فيديو



كرواتيا والمغرب كرواتيا والمغرب



أنهى منتخب كرواتيا بطولة كأس العالم 2022 بقطر، محتلًا المركز الثالث، وذلك بانتصاره على المغرب بهدفين مقابل هدف.



هدف كرواتيا الأول جاء في الدقيقة السابعة عن طريق يوسكو جفارديول بضربة رأسية رائعة.



ورد المغرب جاء سريعًا في الدقيقة التاسعة عن طريق أشرف داري بضربة رأسية من متابعة للركلة الحرة التي نفذها حكيم زياش من الجهة اليمنى.

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وانقلبت السيطرة بعد ذلك لمنتخب المغرب، الذي كاد أن يسجل هدفًا ثانيًا في الدقيقة 28، عندما تبادل حكيمي الكرة مع زياش، ليقتحم دفاعات كرواتيا من الجهة اليمنى، ويرسل كرة عرضية لكنها مرت من فوق رأس يوسف النصيري.واستطاع منتخب كرواتيا تسجيل الهدف الثاني الدقيقة 42 عن طريق ميسلاف أورسيتش بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من داخل منطقة جزاء المغرب، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بهدفين لهدف.وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو منتخب المغرب محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 75، عندما تلقى يوسف النصيري كرة عرضية من الجهة اليسرى مستغلًا خطأ مدافعي كرواتيا في إبعاد الكرة، لكن ليفاكوفيتش تصدى لتسديدته ببراعة.استمرت محاولات أسود الأطلس، واستمر أيضًا اعتراضهم على قرارات الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، لكنهم عجزوا عن فك شفرة دفاعات كرواتيا، لينتهي حلمهم الجميل في كأس العالم 2022 باحتلال المركز الرابع، فيما ذهب المركز الثالث للكروات.تشكيل المغربوضم تشكيل المغرب كلًا من:في حراسة المرمى: ياسين بونوخط الدفاع: أشرف حكيمي - أشرف داري - جواد الياميق - يحيى عطية اللهخط الوسط: بلال الخنوس - سفيان أمرابط - عبدالحميد صابريخط الهجوم: حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف النصيري.تشكيل كرواتيا كالتالي:حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.خط الدفاع: يوسكو جفارديول، يوسيب سوتالو، يوسيب ستانيسيتش.خط الوسط: ميسلاف أورسيتش، إيفان بيريسيتش، ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، لوفرو ماجر، أندريا كراماريتش.خط الهجوم: ماركو ليفيا.وكان منتخب كرواتيا قد هُزم من الأرجنتين بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في إطار دور نصف نهائي كأس العالم.https://www.btolat.com/video/62600